Portakallı parfe tarifi: Portakallı parfe nasıl yapılır?

Her mevsimde tüketilen lezzetlerden bir tanesi olan fakat özellikle yaz aylarında sıklıkla tüketilen parfe, çeşitli meyvelerle hazırlanabiliyor. Ancak parfe tatlısınaki kremanın tatlılığının en çok portakalın keskinliğine yakıştığını söylemek yanlış olmaz. Evde kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen bu yaz tatlısının tarifini sizler için hazırladık. İşte portakallı parfe tarifi, malzemeleri ve detaylı yapılışı...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 13:30
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 1 paket (80 gram) bitter çikolata
  • 2 çorba kaşığı kakao
  • 2 çorba kaşığı sıcak su
  • 100 ml krema
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı tozşeker
  • 1 paket krem şanti
  • Yarım su bardağı soğuk süt
  • Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 3-4 dilim kakaolu kek
  • Portakal sos için:
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • 1 çorba kaşığı tozşeker
  • Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 1 adet portakalın suyu
  • Portakal dilimleri

YAPILIŞI

  • Çikolatayı iri parçalara ayırıp, benmari usulü eritin. Kakao ve suyu ilave edip, karıştırın.
  • Çikolatanın bulunduğu kabı, sıcak su bulunan kabın içinden alın ve kremayı ekleyin.
  • Pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıp, soğumaya bırakın.
  • Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırptıktan sonra çikolatalı karışıma katıp, 1-2 dakika daha çırpın.
  • Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin.
  • Çikolatalı karışıma ilave edip, tekrar çırpın ve alüminyum kağıt serili dikdörtgen bir kaba yarısını boşaltın.
  • Üzerine küçük parçalara ayırdığınız kek dilimlerini koyun ve kalan karışımı boşaltın.
  • Üzerini streç filmle kapatın ve donması için buzdolabında 2 saat bekletin.
  • Portakal sos için nişasta, tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kapta karıştırın.
  • Portakal suyunu ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
  • Dilimledikten sonra portakal sos ve portakal dilimleriyle birlikte servis yapın.

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