Pratik soğuk baklava tarifi! İftarda lezzetiyle mest edecek...
Soğuk baklava, geleneksel baklavaya modern bir dokunuş katan hafif ve sütlü bir tatlıdır. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzet arayanlar için harika bir alternatiftir. Hafif şerbeti, yumuşacık dokusu ve kakao ile çikolata uyumuyla herkesi kendine hayran bırakır.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 09:21Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:36
YAPILIŞI
Malzemeler
Baklava için:
1 paket baklavalık yufka (800 gr)
200 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
200 gr dövülmüş fındık veya Antep fıstığı
Şerbet için:
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
2 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı rendelenmiş çikolata veya sütlü çikolata tozu
1 çay bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Yapılışı
Şerbeti Hazırlayın:
Bir tencerede süt, su ve şekeri karıştırın.
Şeker tamamen eriyene kadar ısıtın (kaynatmanıza gerek yok).
Şerbeti soğumaya bırakın ve tamamen soğutun.
Baklavayı Hazırlayın:
Tereyağını eritin ve sıvı yağı ekleyin.
Bir fırın tepsisini yağlayın.
Baklavalık yufkaları ikiye bölün (tepsinizin boyutuna göre ayarlayın).
İlk katı yerleştirin, üzerine eritilmiş yağdan gezdirin.
Kat kat yufkaları yağlayarak üst üste dizin (her 5 katta bir fındık veya fıstık serpin).
Yufkalar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Kesme ve Pişirme:
Baklavayı bıçakla kare veya dikdörtgen şeklinde kesin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Şerbetleme:
Fırından çıkan sıcak baklavayı 10 dakika dinlendirin.
Üzerine tamamen soğuk şerbeti gezdirin.
Son Dokunuş:
Baklava iyice soğuduktan sonra üzerine kakao serpin.
Ardından rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı ile süsleyin.