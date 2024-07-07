Pratik ve lezzetli: İrmik helvası tarifi

Üç yemek kaşığı tereyağını eritin.
Erimiş olan tereyağının içerisine yarım su bardağı çam fıstığı atın ve kavurun.
Kavrulan fıstıkların üzerine 1,5 su bardağı irmiği ekleyin.
Kısık ateşte karıştırmaya devam ederek yaklaşık 20 dakika kavurun.
Tatlının şerbeti için;
1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir tencereye alarak karıştırın.
Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.
İrmik kavrulduktan sonra sıcak şerbeti tavaya küçük küçük dökün.
İrmik sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynayacaktır. Bu aşamada karıştırmaya devam edin.
Helvayı kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye devam edin.
Ardından irmik helvanızı dinlenmeye bırakın.
Tercihinize göre dondurma ile servis edebilirsiniz.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.