Profiterol kreması tarifi: Profiterol kreması nasıl yapılır?
Profiterol denince kimileri için akan sular duruyor. Evde yapmayı denediğimiz, kimi zaman faciayla sonuçlanabilen profiterol denemelerimizin başarılı olması için takip etmemiz gereken bazı adımlar ve göz önünde bulundurmamız gereken bazı püf noktalar vardır. Profiterol kreması da hamuru ve sosu kadar önemli olan bir etkendir. İşte püf noktalarıyla birlikte profiterol kreması yapımı...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:52Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:52
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
Yarım paket süt (500 mililitre)
3 yemek kaşığı un
1,5 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
AŞÇININ NOTU
Profiterol kremasını en iyi şekilde yapabilmek için öncelikle kullanacağınız süt yağlı olmalı. Light süt kullandığınızda kıvamını tutturmak çok daha zor olacaktır. Yumurta sarılarını yüksek devirde çırpmak ise kıvamını tutturmanıza yardımcı olacak bir etkendir. Kremayı bağlamak için kullandığımız unu da eleyerek kullanmak çok önemli.
Yumurtalı karışımın ise birden kremaya eklenmesi yumurtanın kesilmesine ya da pişmesine neden olabilir. Bunu engellemek adına ikisinin ısısını aynı dereceye getirebiliriz. Bunun için bir kepçe sütü alıp yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyebiliriz. Son adım ise hiç yorulmadan kıvam alana kadar çırpmak. Ve kremamız hazır. Kremayı kullanmadan önce de çırparsanız tadından yenmez.
YAPILIŞI
Kremasını hazırlamak için küçük bir tencereye 2.5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı toz şekeri ekleyin.
1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu ekleyip koyu kıvama gelene kadar orta ateşte karıştırın.
Koyulaştıktan sonra 1 paket vanilini ekleyip karıştırın.
Ocaktan aldığınız krema oda sıcaklığına gelince sıkma poşetine doldurun ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.