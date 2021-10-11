Profiterol kreması tarifi: Profiterol kreması nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Profiterol kremasını en iyi şekilde yapabilmek için öncelikle kullanacağınız süt yağlı olmalı. Light süt kullandığınızda kıvamını tutturmak çok daha zor olacaktır. Yumurta sarılarını yüksek devirde çırpmak ise kıvamını tutturmanıza yardımcı olacak bir etkendir. Kremayı bağlamak için kullandığımız unu da eleyerek kullanmak çok önemli. Yumurtalı karışımın ise birden kremaya eklenmesi yumurtanın kesilmesine ya da pişmesine neden olabilir. Bunu engellemek adına ikisinin ısısını aynı dereceye getirebiliriz. Bunun için bir kepçe sütü alıp yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyebiliriz. Son adım ise hiç yorulmadan kıvam alana kadar çırpmak. Ve kremamız hazır. Kremayı kullanmadan önce de çırparsanız tadından yenmez.