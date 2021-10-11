Profiterol tarifi ve malzemeleri: Evde profiterol nasıl yapılır?
Pataşu olarak da bilinen ve çikolata severlerin favori tatlılarından biri olan profiterol tatlısını evde yapmak isteyenler için harika bir tarifle karşınızdayız. Yapımı zahmetli gibi gözükse de aslında oldukça kolay. Peki, evde profiterol nasıl yapılır? İşte en güzellerinden profiterol tarifi…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:12Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 10:12
10 Kişilik
Ev Yapımı
Ev Partisi
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı su
1 su bardağı un
Yarım paket margarin (125 gram)
3 adet yumurta (yumurtalar ufaksa 4 adet yumurta)
Kreması için:
Yarım paket süt (500 mililitre)
3 yemek kaşığı un
1,5 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 paket vanilin
Çikolata sosu için:
200 gram bitter çikolata
200 gram krema
YAPILIŞI
Hamurunun yapımı:
Küçük bir tencereye 1 su bardağı su ve margarini koyup kaynatın.
Daha sonra unu ekleyin ve iyice karıştırın.
2-3 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.
Ocağı kapatıp hamuru 10-15 dakika dinlendirin.
Sonrasında ekleyeceğiniz yumurtaların her birini teker teker hamura kırarak hamura yedirin.
Yumurtaları yedirdiğiniz kısımda biraz yorulabilirsiniz ama hamurunuzun kabarması için bu adım çok önemli.
Yumurtaları da yedirdikten sonra hamuru dinlendirin.
Kremasının yapımı:
Kremasını hazırlamak için küçük bir tencereye 2.5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı toz şekeri ekleyin.
3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurtayı da ekledikten sonra orta ateşte koyu kıvama gelene kadar sürekli karıştırın.
Koyulaştıktan sonra 1 paket vanilini ekleyip karıştırın.
Ocaktan aldığınız krema oda sıcaklığına gelince sıkma poşetine doldurun ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.
Çikolata sosu yapımı:
Çikolatayı küçük parçalara ayırıp küçük bir tencerede kremayla birlikte karıştırın.
Tamamen erittikten sonra ocaktan alıp ılımaya bırakın.
Hazırladığınız hamurdan kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve arasında 2-3 cm boşluk bırakarak yağladığınız tepsiye dizin.
Daha önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına sürün.
Üzeri kızarana (yaklaşık 40 dakika) kadar pişirin. 40 dakika sonrasında pişen hamurları kopmayacak şekilde ikiye bölün ve kremayı topların içine sıkın.
Bu topları da servis tabağına alarak üzerine hazırladığınız çikolata sosunu gezdirin.