Pudingli tavuk göğsü tarifi: Pudingli tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsünü yaparken unun topaklaşmamasına dikkat ediniz. Bundan dolayı tavuk göğsünü orta ateşte ve devamlı karıştırarak pişirin. Herhangi bir topaklaşma olursa piştikten sonra tavuk göğsünü mikserden geçirerek bu durumu önleyebilirsiniz. Pudingi de pişirirken kabuk bağlamaması için pişine kadar karıştırın.