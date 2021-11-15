Pudingli tavuk göğsü tarifi: Pudingli tavuk göğsü nasıl yapılır?
Bu lezzetimizde iki farklı tatlıyı bir araya getirdik. Hem puding hem de tavuk göğsünün bir araya geldiği bu nefis tarif, her iki tatlıyı da sevenler için harika bir seçenek olacak. Pudingli tavuk göğsü hem iki farklı tadı bir arada bulundurması, hem lezzeti hem de görüntüsüyle tatlı severleri kendine hayran bırakacak çok hafif bir tatlıdır. Peki, pudingli tavuk göğsü nasıl yapılır? Pudingli tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:46Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:46
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 litre süt
1 paket vanilya
1 paket puding
AŞÇININ NOTU
Tavuk göğsünü yaparken unun topaklaşmamasına dikkat ediniz. Bundan dolayı tavuk göğsünü orta ateşte ve devamlı karıştırarak pişirin. Herhangi bir topaklaşma olursa piştikten sonra tavuk göğsünü mikserden geçirerek bu durumu önleyebilirsiniz. Pudingi de pişirirken kabuk bağlamaması için pişine kadar karıştırın.
YAPILIŞI
Tencereye 125 gram tereyağını alın ve eritin.
1 su bardağı unu ekleyin ve iyice karıştırın.
Daha sonra 1 litre sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Şekeri de ilave ettikten sonra kaynamaya başlayınca vanilyayı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Kaynadıktan sonra tavuk göğsünü borcama alın.
Ardından 1 paket pudingi tencerenin içerisine alın ve süt ile pişirin.
Pişen pudingi daha önceden borcama döktüğünü tavuk göğsünün üstüne yayın ve soğumaya bırakın.
Soğuyan pudingli tavuk göğsünü Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…