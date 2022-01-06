Ramazan sofralarının yıldızı güllaç tarifi ve malzemeleri: Evde güllaç nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

<p>Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Süt çok sıcak olursa yapraklar hamur olur. Sütün soğuk olması durumunda da güllaç yaprakları ıslanmayacaktır.</p>