Ramazan sofralarının yıldızı güllaç tarifi ve malzemeleri: Evde güllaç nasıl yapılır?
Ramazan ayının simge yemeklerinden biri de kolay yapılışı ve oldukça düşük olan kalorisi ile güllaçtır. Bazılarının tutkunu olduğu, Ramazan ayı girer girmez tatlıcıların kapısına koştuğu güllacın içinde katkı maddesi bulunan malzemeler de olmadığı için aynı zamanda güllaç en sağlıklı tatlıların da başında gelir. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllacın evde yapımı da oldukça kısa sürer. Peki, Evde güllaç nasıl yapılır? Ramazan sofralarının yıldızı güllaç tarifi ve malzemeleri
Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:11Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:11
10 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Tercihe göre çekilmiş ceviz
Tercihe göre 2 yemek kaşığı gül suyu
Üzerini süslemek için çekilmiş fıstık ve ceviz ile nar taneleri
AŞÇININ NOTU
<p>Güllaç yapraklarını ıslatacağınız sütün sıcaklığı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Süt çok sıcak olursa yapraklar hamur olur. Sütün soğuk olması durumunda da güllaç yaprakları ıslanmayacaktır.</p>
YAPILIŞI
Güllaç tatlısının yapılışının ne kadar kolay olduğunu öğrendiğiniz zaman sadece Ramazan ayında değil her zaman yapmak isteyeceksiniz. Güllaç tatlısına başlamadan önce bir buçuk litre sürü ve şekeri orta boy bir tencereye alıp ocağa koyalım. Ocağın altını yakıp karıştırarak hem şekeri eritelim hem de sütün ısınmasını sağlayalım.
Şeker iyice eridiği zaman süt tenceresini ocaktan alalım ve sür oda sıcaklığında ılınana kadar bekleyelim.
Güllaç tatlısında kullanacağınız sütün çok sıcak yani kaynar vaziyette olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde tatlınız hamur olur o. Sütün ısısı el yakmayacak kadar olsa yeterli olacaktır.
Hazır güllaç yapraklarını bir tepsiye ya da borcama yaprakların parlak kısmı üste gelecek şekilde bir sıra diziyoruz.
Bir kepçe yardımı ile yaprakların her tarafı ıslanacak şekilde ılınan sütten gezdiriyoruz.
Beş güllaç yaprağını alta beş güllaç yaprağını da üste dizecek şekilde aynı işlemi her yaprak için tekrarlayacağız. Beşinci yaprağı ıslattıktan sonra araya çekilmiş cevizi serpelim. İsteğinize göre az ya da çok ceviz serpip kalan beş yaprağı da aynı şekilde sütle ıslatalım.
Tenceredeki şekerli sütten bir su bardağı sütü bir kenara ayıralım ve bu sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyelim. Gül suyu ve sütü karıştırıp son katın üzerine dökelim.
Hazır olan güllaç tatlısını buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edelim.