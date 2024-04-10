Şambali tatlısı: Bayramda bir yiyen bir daha isteyecek...

Şambali tatlısı, Türk mutfağının lezzetli ve popüler tatlılarından biridir. Şerbetli tatlılar arasında yer alır ve genellikle irmik, un, yoğurt ve şeker gibi malzemelerle yapılır. Üstelik pratik bir hazırlanma sürecine sahip olması sayesinde eşsiz bir bayram tatlısı olarak da öne çıkıyor. İşte o lezzet...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:41

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 1 dilim limon

YAPILIŞI

  • Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu ve şekeri bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve yaklaşık10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Şerbet kıvamını alınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Bir kaseye irmik, yoğurt, sıvı yağ, toz şeker, rendelenmiş hindistancevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın.
  • Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve düzgünce yayın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık olarak 30-40 dakika sürebilir.
  • Fırından çıkardıktan sonra, sıcak olan tatlıyı soğuyan şerbetle ıslatın.
  • Şerbetini çekip iyice soğuyan tatlıyı dilimleyerek servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerini hindistancevizi veya ceviz ile süsleyebilirsiniz.

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