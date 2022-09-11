Şeftali tatlısı tarifi ile sofralarınız şenlenecek!
Şeftali mevsimi bitmeden sofralarınıza en lezzetli tatlıyı getirmenin tarifi burada! Hem pratik hem de lezzet şöleni olan bu tatlıyı dakikalar içinde yaparak servis edebilirsiniz. İşte şeftali tatlısı...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:36Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:36
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
120 kcal
MALZEMELER
3 adet şeftali
6 tatlı kaşığı esmer şeker
12 adet karanfil
Üzeri için;
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt (200 ml)
YAPILIŞI
Şeftalileri yıkadıktan sonra ikiye bölün ve çekirdekleri çıkarın.
Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz şeftalilerin, orta kısımlarına bir tatlı kaşığı esmer şekeri ilave edin ve üzerine karanfil ekleyin.
Önceden ıstılan 190°C fırında 1 saat kadar fansız ayarda pişirin.
Yumuşayarak kızarak şeftalileri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Bu esnada krem şantiyi hazırlayabilirsiniz. Soğuk süt ve krem şantı tozunu koyulaşıp kıvam alana kadar çırpın.
Şeftaliler tamamen soğuduktan sonra servis tabaklarına alabilirsiniz. Karanfilleri çıkarmayı unutmayalım.