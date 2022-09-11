Şeftali tatlısı tarifi ile sofralarınız şenlenecek!

Şeftali mevsimi bitmeden sofralarınıza en lezzetli tatlıyı getirmenin tarifi burada! Hem pratik hem de lezzet şöleni olan bu tatlıyı dakikalar içinde yaparak servis edebilirsiniz. İşte şeftali tatlısı...

Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 09:36
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 120 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet şeftali
  • 6 tatlı kaşığı esmer şeker
  • 12 adet karanfil

Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt (200 ml)

YAPILIŞI

  1. Şeftalileri yıkadıktan sonra ikiye bölün ve çekirdekleri çıkarın.
  2. Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz şeftalilerin, orta kısımlarına bir tatlı kaşığı esmer şekeri ilave edin ve üzerine karanfil ekleyin.
  3. Önceden ıstılan 190°C fırında 1 saat kadar fansız ayarda pişirin.
  4. Yumuşayarak kızarak şeftalileri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
  5. Bu esnada krem şantiyi hazırlayabilirsiniz. Soğuk süt ve krem şantı tozunu koyulaşıp kıvam alana kadar çırpın.
  6. Şeftaliler tamamen soğuduktan sonra servis tabaklarına alabilirsiniz. Karanfilleri çıkarmayı unutmayalım.
  7. Krem şantiyi sıkma torbasına aldıktan sonra şeftalilerin ortasına sıkma işlemini tamamlayın.
  8. Son olarak dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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