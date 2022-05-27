Selanik'in en meşhur lezzetlerinden biri! Trigona tatlısı tarifi
Selanik'in nostaljik bu tatlısını hiç denediniz mi? Enfes kremasıyla damaklarda yumuşak bir his bırakıyor... Yunanistanda çok meşhur olan bu tatlı, şerbetli külah tatlısı olarak da geçiyor. İçi krema dolgulu, dışı çıtır çıtır şerbete batırılmış baklava hamurundan olan bu tatlıya bayılacaksınız!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:38Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:42
4 Kişilik
Ev Yapımı
KutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
220 kcal
MALZEMELER
Baklava yufkası
200 gr tereyağı
Kreması için;
4,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı mısır nişastası
7 adet yumurta sarısı
Yarım paket vanilya
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı şeker
Şurubu için;
2,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı su
Yarım çubuk tarçın
3 damla limon suyu
3 adet karanfil
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz pişirme süresini daha kısa tutabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak krema malzemelerini bir kaba alıp güzelce çırpıyoruz.
Sütün içine şekerimizi ekleyip kaynamaya bırakıyoruz.
Geniş bir kapta kalan yarım su bardağı süt ile un ve mısır nişastasını iyice karıştırıp, 7 adet yumurta sarısını ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz.
Ardından kaynayan süte azar azar karışımdan ekliyoruz.
Orta ateşte göz göz olana kadar pişmesini bekliyoruz.
Sonra, 2 yemek kaşığı tereyağını ve vanilyayı da ekleyip, 2-3 dakika kadar daha karıştırıyoruz. Ardından üzerini kapatıp buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.