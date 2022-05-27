Selanik'in en meşhur lezzetlerinden biri! Trigona tatlısı tarifi

Selanik'in nostaljik bu tatlısını hiç denediniz mi? Enfes kremasıyla damaklarda yumuşak bir his bırakıyor... Yunanistanda çok meşhur olan bu tatlı, şerbetli külah tatlısı olarak da geçiyor. İçi krema dolgulu, dışı çıtır çıtır şerbete batırılmış baklava hamurundan olan bu tatlıya bayılacaksınız!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:42
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 220 kcal

MALZEMELER

  • Baklava yufkası
  • 200 gr tereyağı

Kreması için;

  • 4,5 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı un
  • Yarım su bardağı mısır nişastası
  • 7 adet yumurta sarısı
  • Yarım paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı şeker

Şurubu için;

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • Yarım çubuk tarçın
  • 3 damla limon suyu
  • 3 adet karanfil

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz pişirme süresini daha kısa tutabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • İlk olarak krema malzemelerini bir kaba alıp güzelce çırpıyoruz.
  • Sütün içine şekerimizi ekleyip kaynamaya bırakıyoruz.
  • Geniş bir kapta kalan yarım su bardağı süt ile un ve mısır nişastasını iyice karıştırıp, 7 adet yumurta sarısını ekleyip çırpma işlemine devam ediyoruz.
  • Ardından kaynayan süte azar azar karışımdan ekliyoruz.
  • Orta ateşte göz göz olana kadar pişmesini bekliyoruz.
  • Sonra, 2 yemek kaşığı tereyağını ve vanilyayı da ekleyip, 2-3 dakika kadar daha karıştırıyoruz. Ardından üzerini kapatıp buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.
  • 200 gram tereyağını güzelce eritiyoruz.
  • Baklava yufkalarını enine çevirerek uzunlamasına 4'e bölüyoruz.
  • 2 baklava yufkasını alıp yemek kaşığıyla eritilen yağdan alıp, üzerinde gezdiriyoruz.
  • Son olarak bir adet uzun baklava yufkasını üzerine koyup yağladıktan sonra muska şeklini veriyoruz.
  • Üçgenin uç kenarını yukarı getiriyoruz ve ortadan ikiye kesiyoruz.
  • Son olarak fırın tepsisinde yağlı kağıt üzerine hepsini diziyoruz. 180 derecelik fırında pişirmeye bırakıyoruz.
  • Kızaran yufkaları soğuyan şurubun içine atıp karıştırıyoruz.
  • Sonra bütün külahları krema ile dolduruyoruz.
  • İşte tatlımız sevise hazır. Herkese afiyet olsun!

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