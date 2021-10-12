Şerbetli irmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?
Klasik ve çok sevilen bir tatlı ile karşınızdayız, şerbetli irmik tatlısı tarifi. Geçmişten günümüze mutfağımızda var olan ve birden çok şekilde yapılan, bazen içine farklı malzemeler kullanılan bir tatlı. Şerbetli irmik tatlısı hem yapımı hem de lezzeti ile mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Şerbetli irmik tatlısı yapımı içinde şerbet olduğu için sakın gözünüzü korkutmasın. Size tüm şerbeti tamamen içine çeken ve yumuşacık bir tatlı tarifi vereceğiz. Şimdi, hazırsanız öncelikle şerbetli irmik tatlısı malzemeleri ile başlayalım.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:56Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:56
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Tatlı keki için:
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 su bardağı irmik + 2 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
AŞÇININ NOTU
Süsleme için ceviz içi ya da fındık içi kullanabilirsiniz. Hem ayrı bir lezzet katacaktır hem de hoş bir görünüm elde edeceksinizdir.
YAPILIŞI
Öncelikle hamurumuzu hazırlamadan önce şerbetimizi hazırlayalım ki hamurlarımız pişene kadar şerbetimiz soğusun.
Şerbet için malzemeleri bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar karıştırıp sonra kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayan şerbetinizin içine 4-5 damla limon suyu damlatıp altını kapatıp, ocaktan alın.
Şerbetiniz soğurken hamuru yapmaya geçin.
Öncelikle yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kaba alıp iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışıma irmik ve unu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
İyice karışan karışıma son olarak kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin ve son kez iyice karıştırın.
Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Hafif bastırarak şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepside yan yana dizin.
Üzerine kürdan ile ufak delikler açın.
Dizdiğiniz hamur parçalarını birbirinden uzağa dizmelisiniz çünkü piştikçe birbirlerine yapışmalarını önlemeniz lazım.
Hazırladığınız hamuru önceden ısıtılmış 175 derece fırında ortalama 25 dakika pişirin.
Pişen tatlınızı fırından aldıktan sonra soğuyan şerbetinizi her bir tatlının üzerine dökün ve çekmesini bekleyin.
Şerbetini çeken tatlınızı istediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.