Soğuk baklava tarifi: yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı

Uzun yıllardır hepimizin severek tükettiği, özellikle bayramların vazgeçilmezi baklavanın daha hafif bir alternatifi olan sütlü baklava, sıcak yaz aylarında soğuk bir seçenek arayanlar için ideal. Sütle yapılan baklavanın kakao ile nefis birleşiminden çıkan hem doyurucu hem de hafif soğuk baklava tarifi ise şöyle...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:13
  • 30 Dilim
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 425 kcal

MALZEMELER

Baklava için:

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 200 gram tereyağı

Arasına:

  • 1 su bardağı Antep fıstığı

Şerbetine:

  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 80 gram rendelenmiş çikolata

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz arasına Antep fıstığı yerine ceviz ya da fındık da koyabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Şerbeti için tencereye su, süt ve şekeri koyup eriyene karıştırın ve 5 dakika kaynatın.
  2. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  3. Tereyağını eriyip köpüğünü süzgeçin içerisine koyduğunuz havlu kağıt ile süzerek ayırın. Ardından içerisine sıvı yağı ilave edin.
  4. Yufayı borcama sığacak şekilde kesin ve yufkları iki eşit parçaya bölün.
  5. Üzerine yerleştirmek için ayırdığınız kısmı kullanana kadar hava geçirmeyen bir kapta ya da bezin içinde saklayın.
  6. Borcamın için yağlayın ardından ilk kat yufkayı yerleştirip yufkayı da yağlayın.
  7. Her yufkanın arasına aynı yağlama işlemini yaparak yufkaların yarısını üst üste dizin.
  8. Son katmanda yufkayı yağlamadan üzerine fıstıkalrı dizin ve ardından üzerinde yağ gezdirin.
  9. Kalan yufkaları da kabından çıkarıp her katını yağlayarak üzerine dizin.
  10. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında alt üst ayarında 45 dakika pişirin.
  11. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin ve üzerine soğuk şerbetinizi dökün.
  12. 2-3 saat boyunca bu şekilde dinlendirin.
  13. Tatlının üzeri için kakao ve pudra şekerini karıştırıp her yerine eşit şekilde dökün. Son olarak rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.
  14. Dilerseniz üzerini fıstık veya cevizle süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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