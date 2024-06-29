Su muhallebisi tarifi: Ferahlık ve lezzeti bir araya getiren tatlı!
Su muhallebisinin kökeni, sütlü tatlıların oldukça yaygın olduğu Orta Doğu ve Anadolu mutfaklarına dayanır. Nişasta ve süt kullanılarak yapılan tatlılar, bu bölgelerde çok eski zamanlardan beri bilinir ve yapılırdı. Osmanlı döneminde, ağır ve şerbetli tatlıların yanı sıra hafif ve ferahlatıcı tatlılar da tercih edilirdi. Su muhallebisi, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı ve hafif bir seçenek olarak öne çıkmıştır. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 09:44Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:44
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı buğday nişastası
1 su bardağı su
Gül suyu (isteğe bağlı)
Pudra şekeri (üzeri için)
YAPILIŞI
Bir kasede nişastayı 1 su bardağı su ile karıştırarak eritin. Nişastanın tamamen eridiğinden emin olun.
Orta boy bir tencereye sütü koyun ve üzerine şekeri ekleyin. Orta ateşte karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.
Şeker tamamen eridikten sonra nişasta karışımını tencereye yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada sürekli karıştırarak topaklanmayı önleyin.
Karışımı sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın.
Eğer gül suyu kullanmak isterseniz, muhallebi ocaktan aldıktan sonra isteğe bağlı olarak birkaç damla gül suyu ekleyin ve karıştırın.
Muhallebiyi servis yapacağınız kaselere veya bir borcama dökün ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Daha sonra buzdolabına koyarak en az 2-3 saat soğumasını sağlayın.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.