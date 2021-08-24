Sufle Tarifi - En Güzel, Kolay Tencerede Sufle Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tencerede sufle tarifi yapımına başlamadan önce bu noktalara göz atmadan geçmeyin. Yumurta ve şekeri karıştırma işleminde karışımın köpük köpük beyaz olması gerekmektedir. Bu kıvamı alıncaya kadar çırpın. Sufle tarifi için sufle kapları yerine kahve fincanlarını da tercih edebilirsiniz.