Sufle Tarifi - En Güzel, Kolay Tencerede Sufle Tarifi, Nasıl Yapılır?
Fransız tatlılarından birisi olan sufle, 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. En beğenilen tatlılardan birisi olan sufle için arama motorunda da her gün binlerce kişi tarafından tarif araştırılır. Tencerede, fırında pişirilebilen sufle, bardakta ise sunulabilir. Nefis yemek tarifleri konusunda sufle tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktalarını sizlere sunduk. Sufle tarifi için kollarınızı sıvadıysanız aşağıdan tarif anlatımını okuyarak sufle yapmaya başlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:14Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:15
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
180 dakika
MALZEMELER
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı şeker
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 adet yumurta
Bitter çikolata ya da damla çikolata
Pudra Şekeri
8 tepeleme yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
Tencerede sufle tarifi yapımına başlamadan önce bu noktalara göz atmadan geçmeyin. Yumurta ve şekeri karıştırma işleminde karışımın köpük köpük beyaz olması gerekmektedir. Bu kıvamı alıncaya kadar çırpın. Sufle tarifi için sufle kapları yerine kahve fincanlarını da tercih edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Damaklarda lezzet bırakan ve en beğenilen tatlılardan birisi olan sufle yapılışına geniş bir tencere hazırlayarak başlayabiliriz.
Öncelikle hazırlamış olduğunuz tencerede suyunuzu kaynamaya bırakın. Suyun yüksekliğini ayarlayabilmek için sufle kaplarını tencereye yerleştirin. Ardından kontrollerinizi sağlayın.
Hemen ardından kek hamurumuzu yapmaya geçebiliriz. Kek hamuru için geniş bir kabın içerisine şeker, ve yumurtayı ilave ederek iyice çırpın.
Sırasıyla sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra köpürünceye kadar çırpın. Kek hamurumuz hazır hale gelmiştir.
Isıya dayanıklı olan kabınızın içerisine kek harcını dökün. Kapların yarısını birazcık geçene kadar doldurmanız yeterli olacaktır.
Kaselere çikolatalarınızı yerleştirin. Evinizde olan herhangi bir çikolatayı hatta bayram çikolatalarını da kullanabilirsiniz.
Kaynayan suya kaplarınızı yerleştirip, tencerenin kapağını kapatmayı unutmayın.
Tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 10 dakika pişirin. Bu zaman dilimi kaselerin boyutlarına göre farklılık gösterebilir. Fincan kullanıyorsanız keklerinizi daha erken alabilirsiniz. Kekler çatlamaya başlayınca kontrol sağlayınız.
Tencerede sufle tarifi yapımı için son aşamayı da tamamladıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek sıcak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…