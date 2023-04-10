Supangle tarifi: İçerisinde sürpriz kekiyle ağızlarda unutulmaz bir tat bırakıyor
Ramazan ayının gelişiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılara nefis bir alternatif sunuyoruz. Bu tarif sütlü olması nedeniyle diğer birçok tariften hafif olsa da içerisindeki kekiyle birlikte unutulmaz bir tat bırakacak. Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği herkesin tarifini soracağı nefis tatlının yapımı ise şöyle...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:22Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:22
8 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
35 dakika
Porsiyon :
385 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı su
1 litre süt
6 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağ
2 adet yumurtanın sarısı
8 dilim kek
80 gram bitter çikolata
AŞÇININ NOTU
İçerisine koyacağınız keki kendi zevkinize göre sade veya kakaolu seçebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle bir tencerenin içerisine un, şeker ve kakaoyu alıp karıştırın.
Ardından yumurtanın sarısı ve sütü ilave ederek sürekli karıştırın.
Kıvamını alana kadar bu şekilde pişirin.
Piştikten sonra ocaktan alıp içerisine çikolata ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sonrasında ise soğumaya bırakın.
Soğuyan tatlınızın içerisine soğuk suyu ilave ederek güzelce karıştırın.
Son olarak kaselerin dibine kek dilimlerini koyup üzerine supangleyi dökün.
Yarım saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!