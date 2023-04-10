Supangle tarifi: İçerisinde sürpriz kekiyle ağızlarda unutulmaz bir tat bırakıyor

Ramazan ayının gelişiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılara nefis bir alternatif sunuyoruz. Bu tarif sütlü olması nedeniyle diğer birçok tariften hafif olsa da içerisindeki kekiyle birlikte unutulmaz bir tat bırakacak. Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği herkesin tarifini soracağı nefis tatlının yapımı ise şöyle...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:22
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 35 dakika
  • Porsiyon : 385 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı su
  • 1 litre süt
  • 6 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 adet yumurtanın sarısı
  • 8 dilim kek
  • 80 gram bitter çikolata

AŞÇININ NOTU

İçerisine koyacağınız keki kendi zevkinize göre sade veya kakaolu seçebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Öncelikle bir tencerenin içerisine un, şeker ve kakaoyu alıp karıştırın.
  2. Ardından yumurtanın sarısı ve sütü ilave ederek sürekli karıştırın.
  3. Kıvamını alana kadar bu şekilde pişirin.
  4. Piştikten sonra ocaktan alıp içerisine çikolata ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sonrasında ise soğumaya bırakın.
  5. Soğuyan tatlınızın içerisine soğuk suyu ilave ederek güzelce karıştırın.
  6. Son olarak kaselerin dibine kek dilimlerini koyup üzerine supangleyi dökün.
  7. Yarım saat bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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