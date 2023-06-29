Sütlaç tarifi: Bayrama özel hafif tatlı isteyenlere

Kurban Bayramı'nda en çok aranan tatlı baklava olsa da özellikle hafif tatlı arayanlar için sütlaç en güzel seçenek. Bu tarif kolay olmasının yanı sıra oldukça lezzetli ve size her seferinde tam kıvamında bir sonuç almanızı sağlayacak. İşte kısa sürede hazır olacak ve yiyenlerin vazgeçemeceği sütlaç tarifi...

Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:39
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1/2 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
  • Tarçın (üzeri için)

AŞÇININ NOTU

Üzerine kırılmış fındık da ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Pirinci bir süzgece alın ve bol suyla iyice yıkayın. Ardından süzgeçte süzülmesi için bekletin.
  2. Tencereye yıkanmış pirinci ve sütü ekleyin. Orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar karıştırarak pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika sürebilir. Arada karıştırmayı unutmayın, pirinçler tencereye yapışmamalı.
  3. Pirinçler yumuşadıktan sonra toz şekeri ekleyin ve karıştırarak eritin. Şeker tamamen eridikten sonra vanilya özütünü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  4. Sütlaç kıvamını isterseniz daha koyu yapmak için pirinç ununu biraz suda eritin ve tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynamaya devam edin. Pirinç unu kullanmadan da sütlaç kıvamını alabilirsiniz, bu tamamen tercihinize bağlıdır.
  5. Sütlaç koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alın. Servis yapacağınız kaselere veya kuplara paylaştırın. Sütlaçlar oda sıcaklığına geldiğinde üzerlerine tarçın serpin.
  6. Sütlaçları oda sıcaklığına gelene kadar beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak üzerini süsleyebilirsiniz. Örneğin, dövülmüş fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz. Sütlaçlarınız hazır! Afiyet olsun!

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