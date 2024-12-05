Tahinli irmik helvası tarifi: Sofraları şenlendiren lezzet...

Bir çay bardağı ayçiçek yağı

Beş yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker

Bir çay bardağı ceviz

2,5 su bardağı süt

Bir çay bardağı tahin

İrmik helvasını süslemek için:

Bir tatlı kaşığı tahin

Bir tutam tarçın

Bir tutam toz Antep fıstığı

Yapılışı:

Tahinli irmik helvası için geniş ve kalın tabanlı olan bir tencerede ayçiçek yağı ve tereyağını ekleyip ısıtın. Isıtılan yağın içine irmik ekleyip orta kısık ateşte rengi kahverengi olana kadar yaklaşık 30 dakika kavurun.

Kavrulan karışma toz şeker ve dövülmüş cevizi ekleyin ve şeker görünmeyene kadar kavurma işlemine devam edin.

Ardından tencerenin içine ılık sütü ekleyin ve süt çekene kadar karıştırın.

Helva sütü de çekince son olarak tahini ekleyip yedirin.

Sonrasında ise ocağın altını kapatın ve helvanın üzerine temiz bir bez örtüp demlenmeye bırakın.

Demlenen tahinli irmik helvasını karıştırıp havalandırın.

Havalandırdıktan sonra irmik helvasını karıştırıp havalandırın. Ardından dilediğiniz gibi şekil verin ve üzerini tercihinize göre, tarçın ya da toz Antep fıstığı ile süsleyin.

Tahinli irmik helvanız hazır!