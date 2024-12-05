Tahinli irmik helvası tarifi: Sofraları şenlendiren lezzet...

Kış aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan tahinli irmik helvası tarifi ile karşınızdayız. Tane tane dökülen dokusuyla kendine hayran bıraktıran bu tatlı tarifinin yapımı da oldukça kolaydır. Tarifte verilen ölçüler 8 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:48

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir çay bardağı ayçiçek yağı
Beş yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı irmik
1,5 su bardağı şeker
Bir çay bardağı ceviz
2,5 su bardağı süt
Bir çay bardağı tahin
İrmik helvasını süslemek için:
Bir tatlı kaşığı tahin
Bir tutam tarçın
Bir tutam toz Antep fıstığı
Yapılışı:
Tahinli irmik helvası için geniş ve kalın tabanlı olan bir tencerede ayçiçek yağı ve tereyağını ekleyip ısıtın. Isıtılan yağın içine irmik ekleyip orta kısık ateşte rengi kahverengi olana kadar yaklaşık 30 dakika kavurun.
Kavrulan karışma toz şeker ve dövülmüş cevizi ekleyin ve şeker görünmeyene kadar kavurma işlemine devam edin.
Ardından tencerenin içine ılık sütü ekleyin ve süt çekene kadar karıştırın.
Helva sütü de çekince son olarak tahini ekleyip yedirin.
Sonrasında ise ocağın altını kapatın ve helvanın üzerine temiz bir bez örtüp demlenmeye bırakın.
Demlenen tahinli irmik helvasını karıştırıp havalandırın.
Havalandırdıktan sonra irmik helvasını karıştırıp havalandırın. Ardından dilediğiniz gibi şekil verin ve üzerini tercihinize göre, tarçın ya da toz Antep fıstığı ile süsleyin.
Tahinli irmik helvanız hazır!

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