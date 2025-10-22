Tam kıvamında bal kabağı tatlısı tarifi! Sırrı sadece 2 malzemede gizli

MALZEMELER
1,5 kg bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)
2 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, parlaklık verir)
Üzeri için:
Ceviz içi
Kaymak veya tahin (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Bal kabağı dilimlerini güzelce yıkayıp geniş bir tencereye dizin.
Üzerine 2 su bardağı toz şekeri eşit şekilde serpin.
Kapağını kapatıp en az 2-3 saat, mümkünse geceden buzdolabında bekletin. (Kabaklar kendi suyunu salacak.)
Bekleyen kabakların üzerine yarım çay bardağı su ekleyip ocağa alın.
Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. (Yaklaşık 35–45 dakika)
Kabaklar yumuşayınca 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip 10 dakika daha kaynatın.
İsterseniz kabakları fırın tepsisine alıp üzerini kızartmak için 10–15 dakika 180°C fırında pişirebilirsiniz.
Soğuduktan sonra servis ederken üzerine ceviz, kaymak veya tahin ile süsleyin.
İPUÇLARI
Kabakların çok dağılmaması için pişirirken kaşıkla karıştırmayın.
Daha karamelize sevenler şekeri 2,5 bardak yapabilir.
Doğal tat isteyenler şeker miktarını azaltabilir.