Tam kıvamında bal kabağı tatlısı tarifi! Sırrı sadece 2 malzemede gizli

Sonbahar ve kış aylarının en sevilen tatlılarından biri olan bal kabağı tatlısını evde yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay! Üstelik bu tarifte ne uzun uzun şerbet kaynatmaya ne de mutfakta saatlerce uğraşmaya gerek var. Yalnızca iki temel malzemeyle tam kıvamında, lokum gibi yumuşacık ve parıl parıl görünen bir bal kabağı tatlısı hazırlamak mümkün. Üstelik püf noktalarını bilen herkes bu tatlıyı şef gibi yapabiliyor! İşte garantili ve tam ölçülü bal kabağı tatlısının sırları…

YAPILIŞI

MALZEMELER

1,5 kg bal kabağı (soyulmuş, dilimlenmiş)

2 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, parlaklık verir)

Üzeri için:

Ceviz içi

Kaymak veya tahin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bal kabağı dilimlerini güzelce yıkayıp geniş bir tencereye dizin.

Üzerine 2 su bardağı toz şekeri eşit şekilde serpin.

Kapağını kapatıp en az 2-3 saat, mümkünse geceden buzdolabında bekletin. (Kabaklar kendi suyunu salacak.)

Bekleyen kabakların üzerine yarım çay bardağı su ekleyip ocağa alın.

Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. (Yaklaşık 35–45 dakika)

Kabaklar yumuşayınca 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip 10 dakika daha kaynatın.

İsterseniz kabakları fırın tepsisine alıp üzerini kızartmak için 10–15 dakika 180°C fırında pişirebilirsiniz.

Soğuduktan sonra servis ederken üzerine ceviz, kaymak veya tahin ile süsleyin.

İPUÇLARI

Kabakların çok dağılmaması için pişirirken kaşıkla karıştırmayın.

Daha karamelize sevenler şekeri 2,5 bardak yapabilir.

Doğal tat isteyenler şeker miktarını azaltabilir.

