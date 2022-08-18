Tam kıvamını bulacağınız püf noktasıyla: Cevizli irmik helvası tarifi

İrmik helvası, birçok kişinin en sevdiği tatlılar arasında bulunuyor. Fakat pişirme esnasında yapılan bazı hatalar, istenilen kıvamda olmasını engelliyor. Doğru adımları izlemek ise tadına doyulmaz bir irmik helvası yemenizi sağlıyor. İşte cevizli irmik helvası tarifi...

Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:48
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 532 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 125 gr tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 m)
  • 3 su bardağı süt (600 ml)
  • 1 su bardağı ceviz kırığı

YAPILIŞI

  • İlk olarak şerbeti için süte ilave edilen şekeri iyice karıştırın.
  • Derin bir tencereye alınan tereyağı ve sıvı yağını karıştırarak eritin. Ardından irmiği ekleyin ve rengi dönene kadar 10 dakika kadar karuvrun.
  • Kırılmış cevizleri ise ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Ardından kavurduktan sonra üzerine yavaş yavaş süt ve şerbet karışımını ilave edin. Kısık ateşte dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam edin.
  • İyice karışıp kıvama vardıktan sonra kapatarak 10 dakika demlemeye bırakın.
  • Demlenen irmik helvasını servis edebilirsiniz.

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