Browni tarifi: Tarifindeki gizli dokunuş ile mükemmel kıvamı yakalayın

Tarifindeki özel dokunuş sayesinde kıvamı bildiğimiz keklerden ve tatlılardan çok daha farklı olan bu browni tarifini bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor! Çikolata tadının buram buram hissedildiği, tatlı krizlerinin en iyi eşlikçisi olan bu tarif yerken ağzınızda kuru bir tat bırakmayacak. İşte enfes tadıyla mest eden browni tarifi ve püf noktaları...

YAPILIŞI

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI
Fırın, önceden 170°C (alt-üst ayar) olacak şekilde ısıtılır.

Uygun boyutta kare veya dikdörtgen bir fırın kabı yağlanır ve tabanına pişirme kâğıdı serilir.

Bitter çikolata ve tereyağı benmari usulüyle (veya mikrodalgada kısa aralıklarla) eritilir.

Homojen bir karışım elde edildikten sonra karışımın ılınması beklenir.

Ayrı bir kapta yumurtalar ve toz şeker mikser yardımıyla yaklaşık 2–3 dakika çırpılır.

Karışımın fazla kabarmamasına özen gösterilir; brownie'nin dokusu yoğun olmalıdır.

Ilınmış çikolatalı karışım, yumurtalı karışıma eklenir ve spatula yardımıyla karıştırılır.

Ardından vanilin, tuz, kakao ve un eklenerek karışım homojen bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Hazırlanan hamur fırın kabına dökülür ve önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika süreyle pişirilir.

Brownie'nin ortasının hafif nemli kalması istenir; bu nedenle kürdan testi yapıldığında kürdanın tam kuru çıkmaması beklenir.

Pişen brownie oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirilir.

Ardından dilimlenerek servis edilir.

PÜF NOKTALARI

Arzu edilirse karışıma ince doğranmış ceviz, fındık veya çikolata parçaları eklenebilir.

Üzerine hafif miktarda deniz tuzu serpilmesi, çikolata aromasını belirginleştirir.

Afiyet olsun.

