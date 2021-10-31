Tart Kalıbında Tiramisu Tarifi: Evde Tart Kalıbında Tiramisu Nasıl Yapılır?
Kalabalık yemek sofralarının tamamlayıcısı ya da dost buluşmalarının vazgeçilmesi kahvenin en güzel eşlikçisi olan tatlıların arasında lezzetiyle hafızlara kazınan tiramisuyu yapmak oldukça kolay. Dünya mutfağında bir İtalyan tatlısı olarak yer eden Tiramisu hafif yapısı ve çikolataya doyuran tadıyla ülkemizde de en çok tercih edilen tatlılardan biri. Peki, tart kalıbında tiramusu nasıl yapılır? İşte size tart kalıbında tiramusu tarifi...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:38Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:38
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 Çay bardağı toz şeker
1 Çay bardağı süt
1 Çay bardağı sıvı yağ (Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz)
2 Yumurta
1 Paket kabartma tozu
1 Paket şekerli valnilin
2 Yemek kaşığı kakao
2 Çay bardağı un
İç muhallebisi için:
1 Yumurta (Sadece sarısı kullanılacak)
1 Çay bardağı şeker
2 Yemek kaşığı un
2,5 Su bardağı süt
2 100 gram labne peyniri
Islatma ve süsleme için:
Yarım su bardağı ılık su
1 Tatlı kaşığı granül kahve (neskafe)
Kakao
AŞÇININ NOTU
Tiramisu kekini tart kalıbından çıkarırken zorluk yaşamamak için tart kalıbını sıvı yağ ile değil de tereyağı veya margarinle yağlayıp unlarsanız kekin parçalanmasını önlersiniz.
YAPILIŞI
Tiramisu yaparken önceliğimiz keki hazırlamak olmalı. Derince bir kaba yumurta ve şekeri koyalım ve beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım.
Yumurta ve şeker karışıp köpük köpük olunca sütü ve yağı ekleyerek biraz daha çırpalım.
Unu eleyelim ve karışımın içine kakaoyu, unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da katalım. Tüm malzemeleri çırpmaya devam edelim.
Bir turta kalıbını önce yağlayalım sonra hafifçe unlayalım. Tiramisu kekimizin hamurunu tart kalıbının içine yavaşça akıtalım.
Fırınımızı önceden 180 dereceye getirelim ve ısıtalım. Fırınımız ısınınca kekimizi 30 dakika kadar pişirelim. Fırından aldığımız keki bir kenarda soğumaya bırakalım.
Tiramisumuzun iç muhallebisini hazırlamaya başlayabiliriz. Labne peynirin dışındaki malzemeleri bir tencereye alalım.
Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını yakalım ve karışımı sürekli karıştırarak koyulaşmasını bekleyelim.
Karışım muhallebi kıvamında koyulaşınca ocaktan alalım ve ılık bir ısı seviyesine gelmesi için kenara soğumaya alalım.
Muhallebimizin ısı seviyesi ılık olduğunda içine labneyi koyalım ve çırpalım.
Kenara soğumaya bıraktığımız keki bir servis tabağına ters çevirelim ve tart kalıbından çıkaralım.
Bir kase içinde ılık su ile erittiğimiz granül kahveyi kekin üzerine yavaş yavaş döküp kekin her yerinin ıslanmasını sağlayalım.
İyice ıslanan kekimizin içine labne peyniri eklediğimiz muhallebimizi dikkatlice dökelim ve düzeltelim.
Son işlemimiz tatlımızı kakaoyla kaplamak olacak ancak bunun için muhallebinin iyice soğuduğundan emin olalım. Bir elek yardımıyla kakaoyu tiramisunun üzerine yaylım ve tatlıyı bir gece dinlenmek üzere buzdolabına kaldıralım.