Tatlı severler bayılacak! Karamelli süt reçeli tarifi

MALZEMELER

1 litre süt (tercihen tam yağlı)

300-350 gram toz şeker

1/4 çay kaşığı karbonat (isteğe bağlı, rengi daha koyu ve kıvamı daha kremamsı olur)

1 vanilya çubuğu veya 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Büyük bir tencereye süt ve şekeri alın. Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak ısıtın.

Karışım kaynamaya başladığında altını kısın. Köpük oluşursa kaşıkla alın.

Karışımı kısık ateşte, sürekli karıştırarak 1,5–2 saat pişirin. Karışım koyulaşacak ve rengi koyulaşarak karamelimsi bir hal alacak.

Kaynamaya yakın vanilya ve karbonatı ekleyin. Karbonat eklenirse karışım kabarır, bu yüzden dikkatli karıştırın.

İstediğiniz kıvama geldiğinde ocaktan alın. Sıcak haldeyken kavanoza alın ve soğumaya bırakın. Koyu kıvamlı bir tatlı kreması gibi olacak.

PÜF NOKTALARI

Sürekli karıştırmak çok önemli; aksi halde süt dibi tutabilir ve yanabilir.

Daha hızlı koyulaşmasını istiyorsanız süt kreması ile karıştırabilirsiniz.

Servis için ekmek, krep, waffle veya tatlılar üzerinde kullanabilirsiniz.