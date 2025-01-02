Tiramisu tarifi: İtalyan lezzet esintisi...

Tiramisu, İtalyanca bir kelime olup “beni yukarı çek” veya “bana enerji ver” anlamına gelir. Bu isim, tatlının içinde kullanılan kahve ve şekerin enerji verici etkisine atıfta bulunur. Tiramisunun kökeni tam olarak bilinmese de, 1960'lı yıllarda İtalya'nın Veneto bölgesinde, özellikle Treviso şehrinde popüler hale geldiği düşünülüyor. Bazı kaynaklara göre, bu tatlı ilk kez bir restoran olan Le Beccherie'de yapılmıştır. Ancak, Friuli-Venezia Giulia bölgesi de bu tatlının kökenine sahip çıkmaktadır. Bir anda tüm dünyaya yayılan bu lezzeti ise evinizde yapmak da oldukça kolay. İşte o lezzet dolu tarif...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:02Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:02
YAPILIŞI
Krema için:
3 yumurta sarısı
3 yemek kaşığı toz şeker
250 g mascarpone peyniri
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
200 ml sıvı krema (isteğe bağlı, daha yumuşak bir doku için)
Kedi dili bisküvileri için:
1 paket kedi dili bisküvi
1 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı granül kahve
1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
Üzeri için:
Kakao (elemek için)
YAPILIŞI:
Yumurta sarılarını ve şekeri bir kaba alın. Mikserle şeker eriyene kadar çırpın.
Mascarpone peynirini ekleyin ve karışıma yedirin.
Daha yumuşak bir kıvam isterseniz, sıvı kremayı ayrı bir kapta çırpıp karışıma ekleyebilirsiniz.
Vanilin kullanacaksanız, bu aşamada ekleyin.
Sıcak suyun içine granül kahveyi ekleyip karıştırın. Tatlı severseniz bir kaşık şeker ekleyebilirsiniz. Kahve karışımını biraz soğumaya bırakın.
Kedi dili bisküvilerini kahve karışımına hızlıca batırıp bir tepsiye dizin. (Çok fazla bekletmeyin, dağılabilir.)
Kahveye batırdığınız bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın.
Üzerine bir kat daha kahveye batırılmış bisküvi dizin ve kalan kremayı üzerine dökün.
Tiramisuyu buzdolabında en az 4-6 saat (tercihen bir gece) dinlendirin. Servis etmeden önce üzerine kakao serpin.