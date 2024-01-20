Un helvası tarifi: her seferinde tam kıvamında

Mutfaklarımızın vazgeçilmez tatlarından biri olan un helvası, sade yapısı ve eşsiz lezzetiyle damakları şenlendiren bir Türk mutfağı klasiğidir. Hem kolay hazırlanışı hem de doyurucu özelliğiyle bilinen bu nefis tatlı, özel günlerden günlük atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede tüketilmektedir. Geleneksel tariflerle ahenk kazanan un helvası, her bir lokmasıyla nefis bir lezzet sunar. İşte tam kıvamda un helvası tarifi...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:45Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:45
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım su bardağı tereyağı veya margarin
Bir tutam tuz
Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağını veya margarini bir tavada eritin.
Eritilmiş yağın içine unu ekleyin ve orta ateşte, sürekli karıştırarak unu pembeleşene kadar kavurun. Unun rengi önemli; hafif kahverengi olana kadar karıştırmaya devam edin.
Un pembeleştikten sonra şekeri ekleyin ve karıştırarak eritin.
Sütü ve suyu yavaşça ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
Karışım kaynamaya başladığında, ateşi kısın ve karışımı sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Bu aşamada sürekli karıştırmak önemlidir, aksi halde helva altta yanabilir.
Helva kıvamına gelince, tuz ve isteğe bağlı olarak ceviz içini ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak ocaktan alın.
Helvayı servis tabağına alın ve üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu tarife sadık kaldığınızda, tam kıvamında lezzetli bir un helvası elde etmelisiniz. Afiyet olsun!