Un helvası tarifi: Tam kıvamında kıyır kıyır...

Un helvası, Türk mutfağının eşsiz tatlılarından biri olarak bilinir. Basit malzemelerle yapılan bu tatlı, özel günlerde ve bayram sofralarında sıklıkla tercih edilir. Un, yağ, şeker ve sıvı içeriklerin muazzam bir uyumuyla hazırlanan un helvası, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakır. İçerisine eklenen ceviz veya fındık gibi malzemelerle zenginleştirilebilen bu tatlı, sıcak ya da soğuk servis edilebilir ve tarçın ile süslenerek sunulabilir. İşte, ev yapımı un helvasının basit ve keyifli tarifi...
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:24Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:24
6 Kişilik
Diyet
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
225 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ veya tereyağı
1 su bardağı süt veya su
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
Tarçın (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
İlk olarak, bir tavaya unu alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak hafifçe kavurun. Un hafifçe kahverengi bir renk almaya başlayana kadar kavurmayı sürdürün. Bu işlem unun kokusunun çıkmasını sağlayacak ve helvanın lezzetini artıracaktır.
Un kavrulduktan sonra, içine sıvı yağ veya tereyağı ekleyin. Tereyağı kullanıyorsanız, önceden eritmiş olun. Un ve yağ birleşene kadar karıştırın ve yağı unla iyice harmanlayın.
Daha sonra toz şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak şekeri eritin. Şeker eridikten sonra karışıma sütü veya suyu ekleyin. Eğer süt kullanıyorsanız, helvanız daha kremamsı bir kıvam alacaktır.
Helvayı kısık ateşte, sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. Karışım koyulaşmaya başlayacak ve helva kıvam alacaktır.
Helva kıvam aldığında, isteğe bağlı olarak içine dövülmüş ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz. Bunları ekledikten sonra helvayı birkaç dakika daha pişirip ocaktan alabilirsiniz.
Helva piştikten sonra, üzerine tarçın serperek servis yapabilirsiniz. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir. Afiyet olsun!