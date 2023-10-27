Un helvası tarifi: Tam kıvamında kıyır kıyır bir lezzet

Un helvası Türk mutfağında önemli bir yere sahip, özel bir lezzettir. Yapımı genel olarak kolaydır ancak kıvamında tutturmak ustalık gerektirir. Sıcak servis edilmesi önerilen un helvası hem 5 çaylarında hem de yemeklerden sonra ağızda hoş bir tat bırakacaktır. İşte adım adım tam kıvamında un helvası tarifi...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:07
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ (tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
  • Yarım limon suyu
  • Tarçın veya kakao tozu (isteğe bağlı, süslemek için)

YAPILIŞI

  1. Bir tencereyi orta ateşte ısıtın ve içine unu ekleyin. Unu sürekli karıştırarak hafifçe kahverengi olana kadar kavurun. Bu işlem yaklaşık 5-7 dakika sürebilir. Unun rengi kahverengiye dönene kadar dikkatli bir şekilde kavurun.
  2. Kavrulan una sıvı yağı ekleyin ve karıştırın. Yağ ve un iyice karıştığında, şekeri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  3. Ayrı bir kapta süt ve suyu karıştırın. Bu karışımı, un karışımına ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
  4. Karışımı sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynamaya başladığında, karışım koyulaşmaya başlayacak.
  5. Koyulaşan karışımı ocaktan alın. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Limon suyu, helvanın tatlılığını dengeleyecektir. İsteğe bağlı olarak vanilya özütünü ekleyebilirsiniz.
  6. Un helvasını sıcak servis yapın. Üzerine tarçın veya kakao tozu serperek süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA