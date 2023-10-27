Un helvası tarifi: Tam kıvamında kıyır kıyır bir lezzet
Un helvası Türk mutfağında önemli bir yere sahip, özel bir lezzettir. Yapımı genel olarak kolaydır ancak kıvamında tutturmak ustalık gerektirir. Sıcak servis edilmesi önerilen un helvası hem 5 çaylarında hem de yemeklerden sonra ağızda hoş bir tat bırakacaktır. İşte adım adım tam kıvamında un helvası tarifi...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:07Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:07
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ (tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
Yarım limon suyu
Tarçın veya kakao tozu (isteğe bağlı, süslemek için)
YAPILIŞI
Bir tencereyi orta ateşte ısıtın ve içine unu ekleyin. Unu sürekli karıştırarak hafifçe kahverengi olana kadar kavurun. Bu işlem yaklaşık 5-7 dakika sürebilir. Unun rengi kahverengiye dönene kadar dikkatli bir şekilde kavurun.
Kavrulan una sıvı yağı ekleyin ve karıştırın. Yağ ve un iyice karıştığında, şekeri de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Ayrı bir kapta süt ve suyu karıştırın. Bu karışımı, un karışımına ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
Karışımı sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynamaya başladığında, karışım koyulaşmaya başlayacak.
Koyulaşan karışımı ocaktan alın. Limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Limon suyu, helvanın tatlılığını dengeleyecektir. İsteğe bağlı olarak vanilya özütünü ekleyebilirsiniz.
Un helvasını sıcak servis yapın. Üzerine tarçın veya kakao tozu serperek süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!