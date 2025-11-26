Ünlü şeflerin sakladığı çilekli turta sırrı ortaya çıktı! Evde yapınca bağımlılık yapıyor!

2,5 su bardağı un (yaklaşık 300 g)
150 g tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
1-2 yemek kaşığı soğuk su
1 tutam tuz
500 g taze çilek (dilimlenmiş)
4 yemek kaşığı toz şeker
1,5 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı limon suyu
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı süt veya yumurta sarısı
İsteğe bağlı: pudra şekeri serpmek için
Soğuk tereyağı ve unu geniş bir kapta parmak uçlarınla kum gibi olana kadar ufala.
Pudra şekeri, tuz ve yumurtayı ekle, yoğurmadan sadece toparla.
Kıvamı sert ise 1-2 kaşık soğuk su ekleyip hamuru toparla.
Streç filme sarıp en az 30 dakika buzdolabında dinlendir.
Dilimlenmiş çilekleri derin bir kaseye al.
Üzerine toz şeker, nişasta, vanilin ve limon suyunu ekleyip karıştır.
Harcı 10 dakika beklet ki çilekler hafif sulansın.
Dinlenmiş hamurun 2/3'ünü merdane ile açıp turta kalıbına yerleştir.
Kenarlardan hafif taşmasını sağlayarak bastır.
İçine hazırladığın çilekli harcı boşalt.
Kalan hamuru şerit şeklinde kesip harcın üzerine kafes şeklinde yerleştir.
Üzerine yumurta sarısı veya süt sür.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, kızarana kadar pişir.
Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilebilir.
Dondurma veya vanilyalı krema ile servis edersen enfes olur.