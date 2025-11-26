Ünlü şeflerin sakladığı çilekli turta sırrı ortaya çıktı! Evde yapınca bağımlılık yapıyor!

Ünlü pastaneleri aratmayan, sosyal medyada paylaşanların tarifini saklamak için birbirleriyle yarıştığı bu muhteşem lezzet, aslında sandığınızdan çok daha basit. Ne mikser ne de saatlerce uğraş gerektiriyor… Yalnızca birkaç temel malzeme ve küçük bir püf noktasıyla, eviniz mis gibi tereyağı ve çilek kokacak! Bir dilimi yetmiyor, yiyen herkes tarifini istiyor. İşte son günlerin viral olan o tarifinin bütün sırları…

YAPILIŞI

📌 Malzemeler

🔹 Turta Hamuru İçin:

  • 2,5 su bardağı un (yaklaşık 300 g)

  • 150 g tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 adet yumurta

  • 1-2 yemek kaşığı soğuk su

  • 1 tutam tuz

🔹 İç Dolgu (Çilekli Harç):

  • 500 g taze çilek (dilimlenmiş)

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 1,5 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

🔹 Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı süt veya yumurta sarısı

  • İsteğe bağlı: pudra şekeri serpmek için

🥣 Hamurun Hazırlanışı

  1. Soğuk tereyağı ve unu geniş bir kapta parmak uçlarınla kum gibi olana kadar ufala.

  2. Pudra şekeri, tuz ve yumurtayı ekle, yoğurmadan sadece toparla.

  3. Kıvamı sert ise 1-2 kaşık soğuk su ekleyip hamuru toparla.

  4. Streç filme sarıp en az 30 dakika buzdolabında dinlendir.

🍓 Çilekli Harç Hazırlığı

  1. Dilimlenmiş çilekleri derin bir kaseye al.

  2. Üzerine toz şeker, nişasta, vanilin ve limon suyunu ekleyip karıştır.

  3. Harcı 10 dakika beklet ki çilekler hafif sulansın.

🥧 Turta Form Verme ve Pişirme

  1. Dinlenmiş hamurun 2/3'ünü merdane ile açıp turta kalıbına yerleştir.

  2. Kenarlardan hafif taşmasını sağlayarak bastır.

  3. İçine hazırladığın çilekli harcı boşalt.

  4. Kalan hamuru şerit şeklinde kesip harcın üzerine kafes şeklinde yerleştir.

  5. Üzerine yumurta sarısı veya süt sür.

  6. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, kızarana kadar pişir.

✨ Servis Önerisi

  • Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpilebilir.

  • Dondurma veya vanilyalı krema ile servis edersen enfes olur.

