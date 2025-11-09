Waffle tarifi: Pazar kahvaltılarınızın en gözdesi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

YAPILIŞI

Yumurtaları ayırın.Aklarını ayrı bir kapta mikserle kar gibi olana kadar çırpın.

Yumurta sarılarını, sütü, şekeri, yağı (veya tereyağını) karıştırma kabında çırpın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Pürüzsüz olana kadar çırpın.

Önce çırptığınız yumurta aklarını spatula ile yavaşça karışıma ekleyin (sönmemesine dikkat edin).

PİŞİRME



Waffle makinenizi ısıtın, hafifçe yağlayın ve 1 kepçe kadar hamuru dökün.



Altın rengini alana kadar (yaklaşık 3-5 dakika) pişirin.

Üzerine dilediğiniz malzemelerden ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.