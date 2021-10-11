Yalancı profiterol tarifi: Kedidili bisküvili profiterol nasıl yapılır?
Profiterol, çikolata severlerin favori tatlılarından biridir. Yapımı biraz uğraştırıcı olduğu için kimi zaman daha kolay yollarını aramaktayız. Bunlardan biri de profiterol hamurunu yapmadığımız, yalancı profiterol denen tariftir. Etimek ya da kedi dili kullanılan bu tarif profiterol sevenlerin yüzünü güldürecek. Peki, kedi dili bisküvili profiterol nasıl yapılır? İşte yalancı profiterol tarifi…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:03Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 10:03
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
15-20 adet kedi dili bisküvi
Muhallebisi için:
1 paket süt (1 litre)
1 paket vanilya
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı nişasta
2 yumurta sarısı
Krem şanti için:
2 poşet krem şanti
Krem şantiyi köpürtmek için 1 su bardağı süt
Üzeri için:
1 paket toz çikolata sosu
Sosu pişirmek için 2,5 su bardağı süt
YAPILIŞI
1 litre süt, yumurta sarıları, un, şeker ve nişasta bir tencereye koyup çırpın.
Daha sonra tencereyi ocağa alın ve sürekli karıştırarak koyulaştırarak kaynatın.
Koyulaşan kremayı ocaktan alarak 1 paket vanilya ekleyin ve karıştırın.
Streçi kremaya değecek şekilde gerip soğumaya bırakın.
2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı sütle köpürtün ve buzdolabına koyun.
Toz çikolata sosunu 2,5 su bardağı süt ile tencereye koyun ve sürekli karıştırarak kaynatın.
Ocaktan aldığınız çikolata sosunu kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğutun.
Soğuyan beyaz kremanızın içine hazırladığınız krem şantiyi ekleyin ve homojen hale gelene kadar mikserde 5-6 dakika çırpın.
Kedi dili bisküvileri 4 parçaya bölerek kremanın içine ekleyin ve spatula ile karıştırın.
Büyük boy borcama aktarıp üzerini düzleştirin.
Tamamen soğuyan çikolata sosunu üzerine dökün.
Buzdolabında en az 4 saat beklettikten sonra isteğe göre üzerine meyve dilimleyip servis edin.