Yalancı profiterol tatlısı:15 dakikada hazır olan enfes bir lezzet! Her yiyeni tadıyla büyülüyor...
Yalancı profiterol, basit yapımı ve enfes lezzetiyle her yiyeni büyülüyor. Ansızın misafir geldiğinde hızlıca yapabileceğiniz bu tatlı gününüzü kurtaracak! Yanına bir de çay eşlik ettiğinde adeta yemelere doyamayacaksınız. İşte yalancı profiterol tarifinin detayları geliyor...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:29Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:29
4 Kişilik
Ev Yapımı
Ev PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
334 kcal
MALZEMELER
1 paket tuzsuz etimek
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 poşet krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
Üzeri için;
1 poşet çikolata sosu
2,5 su bardağı süt
YAPILIŞI
Süt, un ve şekeri geniş bir tencereye alın ve sürekli karıştırılarak pişirilir.
Ardından pişen muhallebiyi biraz soğumaya bırakın. Sonra krem şanti süt ile çırpılır ve ılıyan muhallebiye eklenir. Etimekler parçalara ayrılıp kuplara dizilir.
Çırpılan karışım da kuplarda boşluk kalacak şekilde üzerine eklenir.
Son olarak çikolata sosu hazırlanır.
Tencereye çikolata sosu ve süt alınarak koyulaşana kadar karıştırılarak pişirilir.
Hazırlanan çikolata sosunun ilk sıcağı çıktığında tatlının üzerine yayılır. Kalan çikolata sosu da borcamda ki tatlının üzerine yayılır.
İşte yalancı profiterolümüz hazır! Herkese afiyet olsun.