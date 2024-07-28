Yaz aylarında ferahlatan lezzet: Karpuzlu dondurma tarifi

Karpuzlu dondurma, yaz aylarının sıcak günlerinde serinletici ve ferahlatıcı bir tatlı olarak tercih edilir. Taze karpuzun hafif ve tatlı aromasıyla hazırlanan bu dondurma, doğal ve sağlıklı bir seçenek olmasının yanı sıra, evde kolayca yapılabilir olmasıyla da dikkat çeker. Özellikle mevsiminde taze karpuz bulduğunuzda, bu tarifi denemek için harika bir fırsat olabilir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketeceği karpuzlu dondurma, yaz sofralarınıza renk ve lezzet katacak.

Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:33
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 150 kcal

MALZEMELER

  • 4 su bardağı doğranmış ve çekirdekleri çıkarılmış karpuz
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

  1. Doğranmış karpuzu bir blender veya mutfak robotuna koyun ve pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Püreyi ince bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın.
  2. Bir tencerede şekeri ve sütü birleştirip şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Şeker tamamen eridikten sonra karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  3. Soğuyan süt ve şeker karışımına karpuz püresini, kremayı ve limon suyunu ekleyin. İyice karıştırın.
  4. Karışımı derin bir kaba dökün ve dondurucuya koyun. Her yarım saatte bir karıştırarak buz kristallerinin oluşmasını engelleyin. Bu işlemi dondurma tamamen donana kadar tekrarlayın.
  5. Dondurma tamamen donduktan sonra, dondurucudan çıkarın ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra kaşıkla toplar çıkararak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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