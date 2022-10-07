Yulaflı çikolata tarifi: Hem fit tutuyor hem de tatlı ihtiyacınızı gideriyor!
Sürekli tatlı yemek hem size kilo aldırır hem de sağlığınızı riske atar. Fakat belli aralıklarla yediğinizde, özellikle sağlıklı ve hafif tatlılar tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. İşte bu tarif tam size göre!
Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:26Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 09:26
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
1.5 su bardağı yulaf ezmesi
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
4 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
Yarım çay bardağı damla çikolata
YAPILIŞI
İlk olarak yulafı mutfak robotundan geçirip geniş bir karıştırma kabına alın.
Sonra, hindistan cevizi ve çikolatayı ilave edip hafifce yoğurun.