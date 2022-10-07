Yulaflı çikolata tarifi: Hem fit tutuyor hem de tatlı ihtiyacınızı gideriyor!

Sürekli tatlı yemek hem size kilo aldırır hem de sağlığınızı riske atar. Fakat belli aralıklarla yediğinizde, özellikle sağlıklı ve hafif tatlılar tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. İşte bu tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 09:26
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 1.5 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
  • Yarım çay bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yulafı mutfak robotundan geçirip geniş bir karıştırma kabına alın.
  2. Sonra, hindistan cevizi ve çikolatayı ilave edip hafifce yoğurun.
  3. İçine, damla çikolatayı ekleyin. Sonra harcı karıştırıp elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın.
  4. Tezgaha folyo serip lokumu üstüne alın. Ardından 1 saat boyunca dondurucuda bekletin.
  5. Herkese afiyet olsun!

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