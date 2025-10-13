Zeppole tarifi: İtalya'dan mutfağınıza baş döndüren enfes tatlı!

MALZEMELER

Hamur için

1 su bardağı su

100 gr tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 su bardağı un (elenmiş)

3 adet yumurta (orta boy)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Kızartmak için

Sıvı yağ (ayçiçek ya da kanola yağı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

İsteğe bağlı: krema veya reçel

YAPILIŞI

Hamur Hazırlığı (Pâte à choux tarzı)

Orta boy bir tencereye su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyin. Karışım kaynamaya başlayınca altını kısın.

Elenmiş unu tek seferde ekleyin ve tahta kaşıkla hızlıca karıştırın.

Hamur toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında altını kapatın.

Hamuru biraz soğumaya bırakın (ılık olacak şekilde).

Yumurtaları Ekleyin

Ilıklaşan hamura yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden sonra iyice karıştırın.

Vanilya özütü varsa bu aşamada ekleyin.

Hamur kıvamı yapışkan ama akışkan olmayan bir kıvamda olmalı (sıkma torbasına konabilir).

Kızartma

Derin bir tencereye sıvı yağı ekleyip ısıtın (yaklaşık 170-180°C).

Hamuru ister kaşıkla, ister sıkma torbasıyla yuvarlak şekilde yağa bırakın.

Altın sarısı rengi alana kadar her iki tarafını da kızartın (3-4 dakika).

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı süzdürün.

Servis

Üzerine bol pudra şekeri serpin.

İsteğe bağlı olarak içlerine krema sıkabilir ya da reçelle servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Fırında yapmak isterseniz: Aynı hamuru sıkma torbasıyla yağlı kağıt üzerine yuvarlak şekilde sıkın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 25-30 dakika pişirin, üzeri altın rengini almalı.

Krema dolgulu yapmak isterseniz, pastacı kreması (vanilyalı krema) hazırlayıp içine sıkabilirsiniz.