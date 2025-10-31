30 dakikada altın gibi çıtır tavuk: Kimse bu püf noktasını bilmiyor!

Malzemeler (2-3 kişilik)

500 gr tavuk göğsü veya but fileto (küçük parçalar halinde kesilmiş)

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu veya panko (daha çıtır olması için panko tercih edebilirsin)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Hazırlık ve Pişirme

Tavuğu Hazırla:

Tavukları küçük parçalara kes. Eğer çok yağsızsa, biraz zeytinyağıyla karıştırabilirsin.

Pane Karışımı:

Bir kapta un, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları karıştır.

Başka bir kapta yumurta ve sütü çırp.

Bir üçüncü kapta galeta unu veya panko bulunsun.

Tavuğu Kapla:

Tavuk parçalarını önce una bulayıp fazla ununu silke.

Ardından yumurta karışımına batır.

Son olarak galeta ununa veya panko karışımına bulayıp iyice kapla.

Pişirme:

Tavada: Geniş bir tavada yağ ısıt. Tavukları orta ateşte altın rengi olana kadar 3-4 dakika her tarafını pişir.

Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye diz, üzerlerine biraz zeytinyağı sür. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika pişir. Yarıda bir çevir.

Servis:

Yanına ketçap, mayonez, ballı hardal veya istediğin sosla servis edebilirsin.