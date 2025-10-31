30 dakikada altın gibi çıtır tavuk: Kimse bu püf noktasını bilmiyor!

Evde hiçbir zaman restoranlardaki gibi çıtır tavuk yapamıyor musunuz? Artık endişelenmeyin! Bu basit ama sırrı açıklanmayan tarifle, dışı altın gibi çıtır, içi ise yumuşacık tavukları sadece 30 dakikada hazırlayabileceksiniz. Tek bir püf noktasıyla tüm arkadaşlarınızı şaşırtmaya hazır olun!

YAPILIŞI

Malzemeler (2-3 kişilik)

500 gr tavuk göğsü veya but fileto (küçük parçalar halinde kesilmiş)

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu veya panko (daha çıtır olması için panko tercih edebilirsin)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Hazırlık ve Pişirme

Tavuğu Hazırla:
Tavukları küçük parçalara kes. Eğer çok yağsızsa, biraz zeytinyağıyla karıştırabilirsin.

Pane Karışımı:

Bir kapta un, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları karıştır.

Başka bir kapta yumurta ve sütü çırp.

Bir üçüncü kapta galeta unu veya panko bulunsun.

Tavuğu Kapla:

Tavuk parçalarını önce una bulayıp fazla ununu silke.

Ardından yumurta karışımına batır.

Son olarak galeta ununa veya panko karışımına bulayıp iyice kapla.

Pişirme:

Tavada: Geniş bir tavada yağ ısıt. Tavukları orta ateşte altın rengi olana kadar 3-4 dakika her tarafını pişir.

Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye diz, üzerlerine biraz zeytinyağı sür. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika pişir. Yarıda bir çevir.

Servis:
Yanına ketçap, mayonez, ballı hardal veya istediğin sosla servis edebilirsin.

