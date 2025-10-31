30 dakikada altın gibi çıtır tavuk: Kimse bu püf noktasını bilmiyor!

Malzemeler (2-3 kişilik)
500 gr tavuk göğsü veya but fileto (küçük parçalar halinde kesilmiş)
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu veya panko (daha çıtır olması için panko tercih edebilirsin)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı süt veya yoğurt
Hazırlık ve Pişirme
Tavuğu Hazırla:
Tavukları küçük parçalara kes. Eğer çok yağsızsa, biraz zeytinyağıyla karıştırabilirsin.
Pane Karışımı:
Bir kapta un, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları karıştır.
Başka bir kapta yumurta ve sütü çırp.
Bir üçüncü kapta galeta unu veya panko bulunsun.
Tavuğu Kapla:
Tavuk parçalarını önce una bulayıp fazla ununu silke.
Ardından yumurta karışımına batır.
Son olarak galeta ununa veya panko karışımına bulayıp iyice kapla.
Pişirme:
Tavada: Geniş bir tavada yağ ısıt. Tavukları orta ateşte altın rengi olana kadar 3-4 dakika her tarafını pişir.
Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye diz, üzerlerine biraz zeytinyağı sür. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika pişir. Yarıda bir çevir.
Servis:
Yanına ketçap, mayonez, ballı hardal veya istediğin sosla servis edebilirsin.