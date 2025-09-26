"Akşam ne pişirsem?" diye düşünmeye son! Lezzetiyle adeta mest eden o enfes tarifler...

Yorucu bir günün ardından akşam ne pişireceğinizi bilemiyorsanız, bu tarifler tam size göre! Dünya mutfaklarından esintilerle hazırlanan bu akşam yemeği menüsünde sofralarınıza Viyana'dan ve New York'tan enfes lezzetler konuk olacak. İşte bir kere denediğinizde bir daha yapmak isteyeceğiniz, adeta lezzetiyle sizi mest edecek o enfes tarifler...

İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:46

YAPILIŞI

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dünya mutfağından esintili bir akşam yemeği hazırlıyorum. Tam 30 dakikada hazırladığım bu sofranın ana yemeği; Viyana usulü şnitzel ve Viyana usulü patates salatası. Finalde, son yılların popüler tatlılarından biri olan, temelde bisküvili muhallebiden çok da farkı olmayan New York'un meşhur magnolyası var. Hadi bakalım tarifler benden, denemesi sizden..

DANA ŞNİTZEL

MALZEMELER
4 adet fileto antrikot
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
Tuz
Karabiber
Ayçiçek yağı
Dilim limon
YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Un ve galeta ununu ayrı ayrı düz tabaklara boşaltıyoruz. Unun içerisine tuz, karabiber, pulbiber ve kekik ilave ediyoruz. Dövülmüş antrikotları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp, kızgın ayçiçek yağında iyice kızartıyoruz. Dilim limon ile servis ediyoruz.

PATATES SALATASI

MALZEMELER
2 adet patates
1 adet kırmızı soğan
10 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
1 adet limon
YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp soyuyoruz. Ardından ince ince dilimliyoruz. Piyazlık doğradığımız soğanı, zeytinyağında kavuruyoruz. Diğer malzemeleri bir kasede karıştırıp, kavrulmuş soğan ile birleştiriyoruz. Ardından ılık patatesleri ekleyip hepsini birlikte karıştırıyoruz. İnce kıyılmış maydanoz ile servis ediyoruz.

MAGNOLYA

MALZEMELER
1 litre süt
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
1 paket bebe bisküvisi
Muz ya da çilek
YAPILIŞI: Süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, un ve vanilyayı çırpıp pişiriyoruz. Piştikten sonra toz krem şantiyi ekleyip iyice çırpıyoruz. Bebe bisküvilerini rondoda çekiyoruz. Servis kaselerinin içine bisküviyi ve muhallebiyi sırayla diziyoruz. Muz ve çilek ile süsleyerek servis ediyoruz.

