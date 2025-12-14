Barbekü soslu tavuk tarifi! Enfes lezzetine doyum olmayacak...

MALZEMELER

Tavuk için:

1 kg tavuk kanadı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Barbekü sosu için:

1 çay bardağı barbekü sos

1 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

Elbette. Aşağıda tarif, emir kipi ("yapın, hazırlayın" üslubu) kullanılarak düzenlenmiştir:

YAPILIŞI

Tavuk kanatlarını yıkayın, süzün ve kâğıt havlu ile iyice kurulayın.

Geniş bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve sarımsak tozunu karıştırın.

Tavuk kanatlarını bu karışıma ekleyin ve her tarafını baharatlarla kaplayacak şekilde harmanlayın.

Ayrı bir kapta barbekü sosu, bal (veya esmer şeker), soya sosu, ketçap ve sirkeyi karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu tavuk kanatlarının üzerine dökün ve kanatların sosu iyice çekmesini sağlayın.

Tavukları buzdolabında en az 1 saat marine edin.

Fırını 190 °C'ye ısıtın.

Marine edilen tavuk kanatlarını fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış fırında 35–40 dakika pişirin.

Pişirme süresinin ortasında kanatları çevirin ve her iki tarafın da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Pişen tavuk kanatlarını fırından çıkarın, kısa süre dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.