Barbekü soslu tavuk tarifi! Enfes lezzetine doyum olmayacak...

Son dönemde büyük revaçta olan barbekü soslu tavuk, dışarıda sık sık tükettiğimiz yiyeceklerden biri olmaya başladı. Peki bu lezzetli tavuğu ev şartlarında da çok güzel yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Oldukça pratik ve enfes tada sahip olan bu tarifi denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:43

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tavuk için:

1 kg tavuk kanadı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Barbekü sosu için:

1 çay bardağı barbekü sos

1 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı elma sirkesi veya limon suyu

Elbette. Aşağıda tarif, emir kipi ("yapın, hazırlayın" üslubu) kullanılarak düzenlenmiştir:

YAPILIŞI

Tavuk kanatlarını yıkayın, süzün ve kâğıt havlu ile iyice kurulayın.

Geniş bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve sarımsak tozunu karıştırın.

Tavuk kanatlarını bu karışıma ekleyin ve her tarafını baharatlarla kaplayacak şekilde harmanlayın.

Ayrı bir kapta barbekü sosu, bal (veya esmer şeker), soya sosu, ketçap ve sirkeyi karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu tavuk kanatlarının üzerine dökün ve kanatların sosu iyice çekmesini sağlayın.

Tavukları buzdolabında en az 1 saat marine edin.

Fırını 190 °C'ye ısıtın.

Marine edilen tavuk kanatlarını fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış fırında 35–40 dakika pişirin.

Pişirme süresinin ortasında kanatları çevirin ve her iki tarafın da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Pişen tavuk kanatlarını fırından çıkarın, kısa süre dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?