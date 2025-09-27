Evde şef gibi hissettirecek fırında tavuk patates tarifi!

Fırında tavuk ve patates denince akla gelen klasik tarifleri unutun! Bu sıradışı yöntemle hazırlayacağınız yemek, sadece 1 saatte sofranıza mis gibi kokular yayacak ve tüm aileyi mest edecek. Tek bir püf noktasıyla tavuklar yumuşacık, patatesler ise tam kıvamında pişecek, hazır yemekler artık tarih olacak!

Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 08:56

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 6 parça tavuk (but, kanat veya göğüs tercih edebilirsin)

  • 4-5 adet orta boy patates

  • 1 adet büyük kuru soğan

  • 2-3 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Tavuk parçalarını güzelce yıka, suyunu süzdür.

  2. Patatesleri soyup iri iri doğra. Soğanı halka halka, sarımsakları dilimle.

  3. Geniş bir kapta tavuk, patates, soğan ve sarımsağı karıştır.

  4. Üzerine zeytinyağı, salça, baharatlar ve tuzu ekle. İyice harmanla.

  5. Karışımı fırın tepsisine veya borcama yerleştir.

  6. Sıcak suyu üzerine gezdir. İstersen tepsinin üstünü alüminyum folyo ile kapatabilirsin (ilk yarım saat).

  7. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 45-55 dakika pişir. Üzeri kızarsın diye son 15 dakikada folyoyu kaldırabilirsin.

👉 Yanında yoğurt veya mevsim salatasıyla harika olur.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?