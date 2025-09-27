Evde şef gibi hissettirecek fırında tavuk patates tarifi!

Malzemeler
6 parça tavuk (but, kanat veya göğüs tercih edebilirsin)
4-5 adet orta boy patates
1 adet büyük kuru soğan
2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı sıcak su
Tavuk parçalarını güzelce yıka, suyunu süzdür.
Patatesleri soyup iri iri doğra. Soğanı halka halka, sarımsakları dilimle.
Geniş bir kapta tavuk, patates, soğan ve sarımsağı karıştır.
Üzerine zeytinyağı, salça, baharatlar ve tuzu ekle. İyice harmanla.
Karışımı fırın tepsisine veya borcama yerleştir.
Sıcak suyu üzerine gezdir. İstersen tepsinin üstünü alüminyum folyo ile kapatabilirsin (ilk yarım saat).
Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 45-55 dakika pişir. Üzeri kızarsın diye son 15 dakikada folyoyu kaldırabilirsin.
👉 Yanında yoğurt veya mevsim salatasıyla harika olur.