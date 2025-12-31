Hazır Nugget’ları unutturacak tarif: Evde yapan bir daha dışarıdan almadı!

Malzemeler
500 g tavuk göğsü
2 yemek kaşığı yoğurt (istersen laktozsuz)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (rendelenmiş, isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
½ çay kaşığı karabiber
½ çay kaşığı kekik veya paprika
Kaplama için:
1 su bardağı galeta unu veya mısır gevreği (ufalanmış)
2–3 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, ekstra çıtırlık için)
Yapılışı
Tavuk göğsünü rondoda tamamen püre olmayacak şekilde çek veya çok küçük doğra.
Yoğurt, zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice karıştır.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar al, nugget şekli ver.
Önce una (istersen), sonra galeta ununa bulayarak kapla.
Pişirme Seçenekleri
Fırında (daha hafif):
190°C önceden ısıtılmış fırında
Yağlı kâğıt üzerinde
Üzerine hafif zeytinyağı spreyi
20–25 dk, ortasında çevir
Tavada:
Az yağda, orta ateşte
Her iki yüzü altın rengi olana kadar kızart
🥣 Yanına Ne Gider?
Yoğurt + hardal + limon sosu
Ev yapımı patates (fırında)
Yeşil salata