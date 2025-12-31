Hazır Nugget’ları unutturacak tarif: Evde yapan bir daha dışarıdan almadı!

Malzemeler

500 g tavuk göğsü

2 yemek kaşığı yoğurt (istersen laktozsuz)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (rendelenmiş, isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kekik veya paprika

Kaplama için:

1 su bardağı galeta unu veya mısır gevreği (ufalanmış)

2–3 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, ekstra çıtırlık için)

Yapılışı

Tavuk göğsünü rondoda tamamen püre olmayacak şekilde çek veya çok küçük doğra.

Yoğurt, zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice karıştır.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar al, nugget şekli ver.

Önce una (istersen), sonra galeta ununa bulayarak kapla.

Pişirme Seçenekleri

Fırında (daha hafif):

190°C önceden ısıtılmış fırında

Yağlı kâğıt üzerinde

Üzerine hafif zeytinyağı spreyi

20–25 dk, ortasında çevir

Tavada:

Az yağda, orta ateşte

Her iki yüzü altın rengi olana kadar kızart

🥣 Yanına Ne Gider?

Yoğurt + hardal + limon sosu

Ev yapımı patates (fırında)

Yeşil salata