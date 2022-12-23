Hem sağlıklı hem lezzetli: Tavuk köftesi tarifi…

1 adet tavuk göğsü
1 adet tavuk but
1 adet soğan (suyu iyice sıkılmış)
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1'er tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pulbiber, köfte baharatı
1 yumurta
4 çorba kaşığı galeta unu
Bir avuç maydanoz
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 adet tavuk göğsü
1 adet tavuk but
1 adet soğan (suyu iyice sıkılmış)
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1'er tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pulbiber, köfte baharatı
1 yumurta
4 çorba kaşığı galeta unu
Bir avuç maydanoz
1 yemek kaşığı sıvıyağ