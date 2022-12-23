Hem sağlıklı hem lezzetli: Tavuk köftesi tarifi…

Özellikle çalışanlar için hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olan tavuk köftesi, besleyiciliği nedeniyle de tercih ediliyor. Birkaç püf noktasına dikkat ederek hazırlayacağınız tavuk köftesini buzluğa da atabilirsiniz. İşte en lezzetli haliyle tavuk köftesi tarifi…

Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:44
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet tavuk but

1 adet soğan (suyu iyice sıkılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1'er tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pulbiber, köfte baharatı

1 yumurta

4 çorba kaşığı galeta unu

Bir avuç maydanoz

1 yemek kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

1 adet tavuk göğsü

1 adet tavuk but

1 adet soğan (suyu iyice sıkılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1'er tatlı kaşığı kimyon, karabiber, pulbiber, köfte baharatı

1 yumurta

4 çorba kaşığı galeta unu

Bir avuç maydanoz

1 yemek kaşığı sıvıyağ

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