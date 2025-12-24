Rengiyle acıktıran kokusuyla mest eden tavuk fajita tarifi!

Bir tavada 15 dakikada bu kadar iddialı bir lezzet çıkabileceğine inanmayacaksın! Dışı hafif karamelize, içi sulu sulu tavuklar; mis gibi baharat kokuları ve diri diri kalan renkli biberlerle hazırlanan bu tavuk fajita, “bugün ne pişirsem?” sorusunu tarihe gömüyor. Üstelik hem pratik, hem doyurucu, hem de sofraya geldiği anda herkesin gözünü tabağına kilitleyen cinsten…

YAPILIŞI

🛒 Malzemeler (2–3 kişilik)

  • 400–500 g tavuk göğsü (ince jülyen doğranmış)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet sarı biber (isteğe bağlı)

  • 1 orta boy soğan

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Baharatlar:

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tatlı paprika veya füme paprika

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Tuz

  • (İsteğe bağlı) pul biber / sarımsak tozu

🍳 Yapılışı

  1. Tavukları jülyen doğra.

  2. Geniş bir tavada zeytinyağını kızdır, tavukları ekle. Yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar sotele.

  3. İnce doğranmış soğanları ekle, 1–2 dakika çevir.

  4. Jülyen doğranmış biberleri ekle. Biberler diri kalacak şekilde 4–5 dakika sotele.

  5. Baharatları ve tuzu ekle, güzelce karıştır.

  6. Altını kapatmadan önce istersen birkaç damla limon suyu ekleyebilirsin.

🌯 Servis Önerisi

  • Tortilla lavaşına koyup

  • Yanına yoğurt / süzme yoğurt / guacamole

  • Biraz marul ve avokado ile harika olur.

