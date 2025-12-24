Rengiyle acıktıran kokusuyla mest eden tavuk fajita tarifi!

400–500 g tavuk göğsü (ince jülyen doğranmış)
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 adet sarı biber (isteğe bağlı)
1 orta boy soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Baharatlar:
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tatlı paprika veya füme paprika
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
(İsteğe bağlı) pul biber / sarımsak tozu
Tavukları jülyen doğra.
Geniş bir tavada zeytinyağını kızdır, tavukları ekle. Yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar sotele.
İnce doğranmış soğanları ekle, 1–2 dakika çevir.
Jülyen doğranmış biberleri ekle. Biberler diri kalacak şekilde 4–5 dakika sotele.
Baharatları ve tuzu ekle, güzelce karıştır.
Altını kapatmadan önce istersen birkaç damla limon suyu ekleyebilirsin.
Tortilla lavaşına koyup
Yanına yoğurt / süzme yoğurt / guacamole
Biraz marul ve avokado ile harika olur.