Vegan sandviç tarifi

Ay çekirdeklerini küçük bir tavada, kahverengiye dönene kadar, yağsız şekilde çevirin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Soğanı soyun ve ince halkalar halinde kesin. Ispanağı yıkayıp suyunu iyice süzün.

Zencefili bir kaba alın. Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı da zencefile ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.

Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.