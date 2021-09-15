Vegan sandviç tarifi

Hem pratik hem de kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz enfes bir sandviç tarifini sizlere sunuyoruz. Özellikle vegan beslenenlerin yanına alıp dışarda yiyebileceği enfes bir sandviç tarifi...Peki vegan sandviç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte vegan sandviç tarifi...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:14
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

3 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

2 küçük havuç

1 küçük kırmızı soğan

1/4 kırmızı kapya biber

3-4 dal ıspanak

1 çay kaşığı taze zencefil (Rendelenmiş)

100 g süzme peynir

50 g yoğurt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı hardal

2 sandviç ekmeği

Tuz

Toz kırmızıbiber

Kekik

AŞÇININ NOTU

Ispanakların üzerinde toprak kalmaması için iyice yıkayın.

YAPILIŞI

Ay çekirdeklerini küçük bir tavada, kahverengiye dönene kadar, yağsız şekilde çevirin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Soğanı soyun ve ince halkalar halinde kesin. Ispanağı yıkayıp suyunu iyice süzün.

Zencefili bir kaba alın. Peynir, yoğurt, limon kabuğu ve hardalı da zencefile ekleyip karıştırın. Sandviç ekmeklerini enine ikiye bölün. Tabanına hazırladığınız karışımı paylaştırın. Ispanak yapraklarını üzerine yerleştirin. Havuç, doğranmış kapya biberi ve soğanı karışımın üzerine yerleştirin. En üste ay çekirdeklerini serpin.

Tuz, biber ve kekiği serpiştirin. Ekmeklerin diğer yarılarını üzerine kapatıp servis yapın.

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