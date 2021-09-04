En sağlıklı sebze: Brokoli yemeği tarifi

BROKOLİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Tencereye zeytinyağını koyun ve hafiften kızdırın.

Minik minik kıydığınız soğanları zeytinyağına atın ve kavurmaya başlayın.

Brokoliyi çiçeklere ayırın.

Havuç ve patatesi soyup minik küpler şeklinde doğrayın.

Pembeleşen soğanların içine havuç ve patates küplerini ilave edip kavurma işlemine devam edin.

Ardından tencereye brokololi çiceklerini ve ince ince kıyılmış sarımsakları ilave edin.

karışıma salçayı da ekledikten sonra kısık ateşte 10 dakika kavurun.

Son olarak baharat ve tuzunu ilave ettikten sonra bir su bardağı suyu da tencereye koyun.

Kısık ateşte yemeği 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

