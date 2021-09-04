En sağlıklı sebze: Brokoli yemeği tarifi

Kimilerinin bayıldığı kimilerinin de ağzına sürmediği brokoliyi herkese sevdirmeye kararlıyız! Brokoliyi haşlayıp yemek yerine bir de yemeğini deneyin. Bakalım bu tarifimize kaç puan vereceksiniz. İşte karşınızda brokoli yemeği tarifi...

Giriş Tarihi: 04.09.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 13:55
  • 3 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

Bir adet brokoli
2 adet havuç
Bir adet soğan
Bir adet patates
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı salça
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber

AŞÇININ NOTU

Yemeğin lezzetini artırmak için dilerseniz zerdeçal tozu da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

BROKOLİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Tencereye zeytinyağını koyun ve hafiften kızdırın.
Minik minik kıydığınız soğanları zeytinyağına atın ve kavurmaya başlayın.
Brokoliyi çiçeklere ayırın.
Havuç ve patatesi soyup minik küpler şeklinde doğrayın.
Pembeleşen soğanların içine havuç ve patates küplerini ilave edip kavurma işlemine devam edin.
Ardından tencereye brokololi çiceklerini ve ince ince kıyılmış sarımsakları ilave edin.
karışıma salçayı da ekledikten sonra kısık ateşte 10 dakika kavurun.
Son olarak baharat ve tuzunu ilave ettikten sonra bir su bardağı suyu da tencereye koyun.
Kısık ateşte yemeği 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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