Hem çay saati hem ana öğün: Mercimek köftesi

Mercimek köftesi, her yaştan insanın en sevdiği lezzetlerden biri. Hem altın günlerinde hem de ana yemeğin yanında tüketebileceğiniz bu lezzeti tüketmesi de bir o kadar kolay. İşte mercimek köftesi tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 14:58
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

<ul> <li> <p>1,5 su bardağı kırmızı mercimek</p> </li> <li> <p>3 su bardağı sıcak su</p> </li> <li> <p>2 su bardağı ince bulgur</p> </li> <li> <p>2 adet kuru soğan</p> </li> <li> <p>1 çay bardağı zeytinyağı</p> </li> <li> <p>1 yemek kaşığı biber salçası</p> </li> <li> <p>1 yemek kaşığı domates salçası</p> </li> <li> <p>4 adet taze soğan</p> </li> <li> <p>1/2 demet maydanoz</p> </li> <li> <p>1 adet limon</p> </li> <li> <p>1 tatlı kaşığı tuz</p> </li> <li> <p>1 çay kaşığı pul biber</p> </li> <li> <p>1 çay kaşığı kimyon</p> </li> <li> <p>1 çay kaşığı karabiber</p> </li> </ul>

AŞÇININ NOTU

Köfte karışımının yeterince macun kıvamında olabilmesi için yoğurma esnasında azar azar ılık su ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Kırmızı mercimeği bol suda yıkadıktan sonra haşlamaya başlayın.
  • Suyunu çeken ve yeterince haşlanan mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyin.
  • Biraz karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika kadar bulgurların yeterince şişmesi için bekletin.
  • Bu sırada zeytinyağını bir tavaya alın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
  • Soğanlar 4 - 5 dakika kadar kavrulduktan sonra salçaları ekleyin biraz daha kavurun.
  • Kavrulan salça ve soğana baharatları da ekleyin.
  • Şişen bulgurlu harca salçalı soğanlı harcı ekleyin ve biraz karıştırın.
  • Taze maydanoz ve soğanı da doğradıktan sonra yeşillikleri ekleyin ve karıştırın.
  • Sıktığınız bir adet limonun suyunu da karışıma ilave edin ve iyice yoğurun.
  • Tamamen özdeşleştikten sonra servis yapacak şekilde bölebilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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