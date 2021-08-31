Hem çay saati hem ana öğün: Mercimek köftesi

MALZEMELER
<ul>
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<p>1,5 su bardağı kırmızı mercimek</p>
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<p>3 su bardağı sıcak su</p>
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<p>2 su bardağı ince bulgur</p>
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<p>2 adet kuru soğan</p>
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<p>1 çay bardağı zeytinyağı</p>
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<p>1 yemek kaşığı biber salçası</p>
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<p>1 yemek kaşığı domates salçası</p>
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<p>4 adet taze soğan</p>
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<p>1/2 demet maydanoz</p>
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<p>1 adet limon</p>
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<p>1 tatlı kaşığı tuz</p>
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<p>1 çay kaşığı pul biber</p>
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<p>1 çay kaşığı kimyon</p>
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<p>1 çay kaşığı karabiber</p>
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AŞÇININ NOTU
Köfte karışımının yeterince macun kıvamında olabilmesi için yoğurma esnasında azar azar ılık su ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Kırmızı mercimeği bol suda yıkadıktan sonra haşlamaya başlayın.
- Suyunu çeken ve yeterince haşlanan mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyin.
- Biraz karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve 15 dakika kadar bulgurların yeterince şişmesi için bekletin.
- Bu sırada zeytinyağını bir tavaya alın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
- Soğanlar 4 - 5 dakika kadar kavrulduktan sonra salçaları ekleyin biraz daha kavurun.
- Kavrulan salça ve soğana baharatları da ekleyin.
- Şişen bulgurlu harca salçalı soğanlı harcı ekleyin ve biraz karıştırın.
- Taze maydanoz ve soğanı da doğradıktan sonra yeşillikleri ekleyin ve karıştırın.
- Sıktığınız bir adet limonun suyunu da karışıma ilave edin ve iyice yoğurun.
- Tamamen özdeşleştikten sonra servis yapacak şekilde bölebilirsiniz.
- Afiyet olsun.