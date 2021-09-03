Kabağın en leziz hali: Mücver tarifi

MÜCVER NASIL YAPILIR?

İlk olarak kabakları yıkayın ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin.

Rendelenmiş kabakların suyunu iyi bir şekilde sıkın.

Havuçları da rendeleyin.

Yeşil soğanları minik minik doğrayın.

Dereotunu ise ince ince kıyın.

Geniş bir kabın içine tüm malzemeleri alıp hafif bir şekilde karıştırın.

Macun kıvamı alan karışımından kaşıkla parçalar alın ve kızgın yağda arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.