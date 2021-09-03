Kabağın en leziz hali: Mücver tarifi

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan mücveri akşam menünüze dahil etmeye ne dersiniz? Anne eli değmiş gibi mücver yapmak için ise tarifimizi mutlaka bir kenara not edin...

Giriş Tarihi: 03.09.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 13:34
  • 6 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

3 adet kabak
1 su bardağı un
1 adet havuç
2 çırpılmış yumurta
1 demet dereotu
1 demet yeşil soğan
Tuz
Karabiber

AŞÇININ NOTU

Mücverin yağ oranını azaltmak istiyorsanız tepsiye yağlı kağıt serdikten sonra mücver harcını ilave edip fırında da pişirebilirsiniz.

YAPILIŞI

MÜCVER NASIL YAPILIR?

İlk olarak kabakları yıkayın ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin.
Rendelenmiş kabakların suyunu iyi bir şekilde sıkın.
Havuçları da rendeleyin.
Yeşil soğanları minik minik doğrayın.
Dereotunu ise ince ince kıyın.
Geniş bir kabın içine tüm malzemeleri alıp hafif bir şekilde karıştırın.
Macun kıvamı alan karışımından kaşıkla parçalar alın ve kızgın yağda arkalı önlü kızartın.
Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA