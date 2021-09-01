Mükemmel sos ve bulgurun buluşması: Sarımsaklı Köfte
Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde sıklıkla yapılan bu köfte, ufak üzerine bastırılmış yuvarlak köfteler ve domatesli sarımsaklı sosun harika buluşmasından buluşuyor. Bu lezzet, vejetaryenler için olduğu kadar çay her yaştan bireyin de severek tüketebileceği yemeklerden biri. Bir diğer adı fellah köfte olan bu tarif, gün menüsünün de vazgeçilmezlerinden. İşte sarımsaklı köftenin püf noktaları ve tarifi...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 17:17Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 17:17
6 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam YemeğiEv PartisiYemek DavetiPiknikDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
50 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı ılık su
1 yumurta
1 çorba kaşığı tatlı biber salçası
1 çorba kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 su bardağı un
Tuz
Sos için
1 su bardağı zeytin yağı
1~2 diş ezilmiş sarımsak
1 çorba kaşığı biber salçası
6 domates
Süslemek için
2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
AŞÇININ NOTU
Haşlama için kullandığınız suyun kaynamış olması önemlidir.
YAPILIŞI
Bulguru bir tepsiye alıp üzerine 1 bardak ılık su döküp karıştırın.10 dakika bekletin.
Elinizi soğuk suyla ıslatıp bulguru 5 dakika yoğurun. Tuz, kimyon ve diğer baharatlar ile birlikte salçasını ve yumurta ilave edin.
Malzemeleri birbirine yedirene kadar karıştırıp yoğurmaya devam edin.
Unu ekleyip elinizi arada bir ıslatarak yumuşak hamur kıvamında olana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın.