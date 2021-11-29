Renkleriyle gözünüzü lezzetiyle aklınızı alıyor: Nohut salatası tarifi

Nohut, hem besleyici hem de lezzetli baklagillerden biri olarak en çok sevilen gıdalardan biri. Genellikle yemek olarak tüketilse de aslında salata olarak da oldukça faydalı bir öğün haline getirilebilir. İşte nohut salatası tarifi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:00Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:00
4 Kişilik
DiyetEv YapımıVejetaryenEkonomik TarifGlutensiz
Akşam YemeğiKahvaltıEv PartisiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış nohut
1/2 demek yeşil soğan
1/3 demet maydanoz
2 adet küçük boy domates
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1/2 adet limonun suyu
AŞÇININ NOTU
Doğradığınız domatesleri en son ekleyerek salatanızın sulanmasını engelleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Nohutu bir gece önceden ıslattıktan sonra ertesi gün haşlayın.
Yeşil soğanı ve maydanozu ince ince doğrayın.
Domatesi de minik küpler haline getirdikten sonra bir kaba hepsini alın ve karıştırın.
Nar ekşisi, limon, zeytinyağı, sirke ve tuzu karışıma ekleyin ve bir kez daha karıştırın.