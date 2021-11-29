Renkleriyle gözünüzü lezzetiyle aklınızı alıyor: Nohut salatası tarifi

Nohut, hem besleyici hem de lezzetli baklagillerden biri olarak en çok sevilen gıdalardan biri. Genellikle yemek olarak tüketilse de aslında salata olarak da oldukça faydalı bir öğün haline getirilebilir. İşte nohut salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:00
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen Ekonomik Tarif Glutensiz
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Ev Partisi Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1/2 demek yeşil soğan
  • 1/3 demet maydanoz
  • 2 adet küçük boy domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1/2 adet limonun suyu

AŞÇININ NOTU

Doğradığınız domatesleri en son ekleyerek salatanızın sulanmasını engelleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Nohutu bir gece önceden ıslattıktan sonra ertesi gün haşlayın.
  • Yeşil soğanı ve maydanozu ince ince doğrayın.
  • Domatesi de minik küpler haline getirdikten sonra bir kaba hepsini alın ve karıştırın.
  • Nar ekşisi, limon, zeytinyağı, sirke ve tuzu karışıma ekleyin ve bir kez daha karıştırın.
  • Salatınız hazır, servis edebilirsiniz.

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