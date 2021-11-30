Kokusuna aşık olacaksınız: Zeytinyağlı kerevizli ayva tarifi
Zeytinyağlı kerevizli ayva, kereviz ve ayvanın kendine has lezzeti ile bir araya geldiğinde hemen herkesin sevebileceği bir lezzete dönüşüyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan bu yemeği hem ana yemek hem de bir eşlikçi olarak menüye dahil edebilirsiniz. İşte zeytinyağlı kerevizli ayva tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:18Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:18
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 adet ayva
1 adet büyük boy kereviz
1 adet havuç
1 adet kırmızı havuç
2 diş sarımsak
1 adet soğan
Yarım limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
Yeteri kadar su
Tuz
AŞÇININ NOTU
Kırmızı havuç renk verdiğinden kabuğunu temizleyip, halka doğrayın ve küçük bir kapta haşlayın
YAPILIŞI
Ayva ve kerevizin kabuklarını temizleyip, ayvayı elma dilimi, kerevizi ise parmak kalınlığında doğrayın. Kararmasını önlemek için limonlu suda dinlendirin.