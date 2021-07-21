Sağlık ve lezzet deposu: Zeytinyağlı börülce tarifi

Börülce, görece daha az tüketildiği düşünülen baklagillerden biri olduğu düşünülse de aslında zeytinyağlı tarifleri ile tam bir lezzet bombasına dönüşüyor. Sebze ve baklagilin birleşimini tadabileceğiniz bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz.

  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı börülce (karnıkara)

1'er adet orta boy soğan ve havuç

2 adet orta boy domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

2 diş sarımsak,

Bir tutam kıyılmış maydanoz

AŞÇININ NOTU

Mutlaka kısık ateşte pişirin

YAPILIŞI

Börülceyi akşamdan suya koyup ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve düdüklü tencereye alın. Kaynamaya başladığında ocağı kapatın. 5-10 dakika bekletip suyunu süzün. Bu arada soğanı, havucu ve domatesleri soyup küp doğrayın ve tencereye alın. Su, tuz, şeker, zeytinyağı ve sarımsağı ilave edin. Börülceyi sebzelerin üzerine ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sonra ateşi kapatıp, börülceyi soğumaya bırakın. İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

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