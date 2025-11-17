Sindirim sistemini düzenliyor: Zeytinyağlı enginar tarifi

MALZEMELER

6 adet temizlenmiş enginar

1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (küçük küpler halinde)

2 adet patates (küçük küpler halinde)

1 su bardağı bezelye (taze veya haşlanmış)

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Üzerine havuç ve patatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Bezelyeleri ekleyin ve karıştırın.

Temizlenmiş enginarları tencereye çanak kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Üzerine:

limon suyu, şeker, tuz, su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika (sebzeler yumuşayana kadar) pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra soğuması için bekletin.

Servis ederken üzerine zeytinyağı gezdirip dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Püf Noktaları

Enginarın kararmaması için limonlu suda bekletebilirsiniz.

Şeker, zeytinyağlı yemeklerde tatlı–ekşi dengeyi kurar; azaltıp çoğaltabilirsiniz.

Afiyet olsun.