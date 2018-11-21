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Rüyada çocuk görmek ne anlama gelir?
Rüyada çocuk görmek ne anlama gelir? Devamı

(Erkek çocuk): Müjde ve sevinç olarak yorumlandığı halde bir kadın, kucağında küçük bir erkek çocuk taşıdığıı görürse, üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Güzel ve yüze gülen bir çocuk da müjdedir.Göz aydınlığıdır.Sevimli, küçük çocuk melektir. Güzel bir çocuk doğurduğunu gören işinde başarılı, evinde itibarlı olur. Çirkin çocuk doğurduğunu ve çocuğun ağladığını gören musibet, bela, sıkıntı ve kedere düşer. Bir çocuktan bir şey öğrendiğini gören aynısını görür veya duyar.
(Kız çocuk): Kız çocuk görmek erkek çocuk görmekten çok daha hayırlıdır. Küçük kız çocuk kolay ve rahat kazanılacak kazançtır, saadettir, berekettir. Küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını gören, saadete gark olur, çevresinde itibarı artar.
Karısının kız doğurduğunu gören gam ve kederden kurtulur. Bir kız çocuğunu öpmek başlanılacak işte başarıya ulaşılacağını gösterir. Küçük kız çocuğunun veya bir kız çocuğunun öldüğünü görmek rızk��n daralmasına, saadetin azalmasınna yorulur.

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